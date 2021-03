Andrei Roșu de la Gaz pe foc, show total la Imperiul Leilor. Câți bani a primit: oferta pe care a acceptat-o

Andrei Roșu de la ”Gaz pe foc” a venit la ”Imperiul Leilor” pentru a-și promova afacerea și căuta un aliat pentru a o ridica.

Andrei Roșu de la ”Gaz pe foc” și-a încercat norocul la Imperiul Leilor

Andrei Roșu a spus de multe ori ”adio”. E antrenat să reziste și e pregătit pentru orice drum și orice teren. Iată că a rezistat și confruntării cu leii de la Pro TV.

Fostul membru al trupei ”Gaz pe foc” are acum 44 de ani și, dintr-o plăcere pentru nutriție, și-a găsit un asociat și a creat o marcă de produse vegane, care deja se află pe piață, dar pentru care antreprenorii nu mai au susținere. De aici și prezența sa în emisiunea de la Pro TV.

„Sunt Andrei Roșu, am 44 de ani, sunt născut în Brașov, dar locuiesc în București, sunt căsătorit, sunt tatăl a doi copii. Am cântat o perioadă, poată multă lume mai știe, în formația Gaz pe foc. Întotdeauna am emoții înainte de a fi pe scenă. În urmă cu aproape 11 ani am decis să îmi schimb viața, să mă reinventez din dorința de a deveni un model real pentru copiii mei. La vremea aceea aveam 20 de kilograme în plus.

Am început să fac sport și să fiu mai atent la nutriție. Am și cântat până la 22 de ani, în formația Gaz pe foc. Cea mai cunoscută melodie a noastră a fost ”Adio”. Dn 2011 sunt vegan, consun numai produse de origine vedetală, în 2018 am urmat un curs de bucătărie vegană și am zis că ar fi păcat să nu transform asta într-o afacere.

M-am asociat cu o prietenă și am făcut o gamă de produse bazate pe plante. Acestea se numesc ”Filgud” și se găsesc deja în unele supermarketuri, numai că actuala capitate de producție ne ajută să acoperim doar patru locații”, a povestit Andrei Roșu.

Propunerile primite de artist

Andrei Roșu a cerut investitorilor minimum 60.000 de euro pentru a-și continua demersul, în schimbul a 11% din compania căruia îi este aliat.

„Ai de la mine 30.000 pentru 60%”, a oferit Dan.

„Ești bun pe multe, dar nu și pe business. Piața nu te așteaptă. Oferta mea este de 80.000 pentru 15%”, a spus Mohammad Murad.

„E mare bătălie pe tine. O să râdă Mohammed de mine, dar eu vreau să vin la tine cu piața din america. Oferta este de 60.000 de euro pentru 11%”, oferă Bogdan.

„Noi facem bani în restaurante din carne, dar există o categorie importantă a clienților care doresc acest fel de produse și aș dori să fii listat la mine în restaurant. Din afacere mă retrag”, a spus un alt jurat.

„Am făcut și eu cursuri de nutriție. Eu sunt aproape de oamenii care mănâncă astfel și nu mai vreau ca ei să mănânce numai resturile, numai garniturile din farfurie pentru că așa preferă ei să mănânce. Aș oferi 80.000 de euro pentru 30% din companie”, a declarat Cristina Bâtlan.

Dan a revenit cu o altă idee: „Atunci îți ofer 100.000 de euro pentru 20%”. Și Cristina și-a revizuit-o: „Și eu o modific. Ofer 100.000 de mii pentru 30%”. De asemenea, și Mohammad li s-a alăturat: „100.000 de mii pentru 20% din companie”, urmat de Bogdan, care a dat 60.000 pe 10% din companie.

În final, Andrei Roșu le-a spus antreprenorilor că ar vrea să colaboreze atât cu Bogdan, cât și cu Murad. Pentru Bogdan ar fi rămas în picioare oferta sa, de 10% pentru 60.000 de euro, și 15% pentru Murad, tot pentru 60.000 de euro. Murad a fost cel norocos, care îi va oferi 80.000 de euro pentru 15% din companie.