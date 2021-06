Cum i-a dat replica Elena Marin lui Zanni la Survivor România. Ar amuți după ce află asta

Elena Marin i-a dat-o la fileu concurentului cu care are certuri constante încă de când a intrat în competiția din Republica Dominicană. Fanii dansatoarei sunt încântați de faptul că aceasta nu se lasă așa ușor și îi dă replică într-un fel anume protejatului lui Alex Velea.

Competiția Survivor România 2021 se apropie cu pași repezi de final. Competiția este cu atât mai dificilă și tensionată pentru cei care încearcă din răsputeri să ajungă în punctul în care și-au propus.

Elena Marin și Zanni fac parte din prima tranșă de concurenți care au ajuns în Republica Dominicană, iar de când au ajuns în show-ul sportiv au avut continuu șicane, și-au aruncat jigniri și i-au introdus și pe alți coechipieri în scandalurile lor.

Elena a ripostat și ea de fiecare dată când oricine din competiție i-a aruncat critici sau jigniri la adresa comportamentului său, dar fanii de acasă au observat că nimeni nu are multe să-i reproșeze din punct de vedere sportiv pentru că dansatoare aduce de fiecare dată puncte acasă.

Clasamentul a fost cel mai eficient mod prin care apropiata Andreei Bălan să-i dea peste nas lui Zanni. Maria Chițu se menține pe prima poziție de la Războinici din topul celor mai buni cu un procent de 61.7%.

În timpul acesta, preferatul publicului rămâne Albert Oprea care cu toate astea se află în coada clasamentului. Celebrul și controversatul Războinic are în total 187 de meciuri jucate din care doar 83 câștigate. Zanni dă semne că vrea să stea ferm în primele poziții și are în comun locul 1 cu Elena Marin, de la feminin. Ambii au un procent de 56.5%.

-Maria Chițu(Războinici) 133 meciuri, 82 victorii, 51 înfrângere, 61,7% eficacitate

-Elena Marin(Faimoși) 168 m, 95 v, 73 î, 56,5%

-Zanni(Faimoși) 200 m, 113 v, 87 î, 56,5%

-Marius Crăciun(Războinici) 165 m, 93 v, 72 î, 56,4%

-Sebastian Chitoșcă(Faimoși) 150 m, 81 v, 69 î, 54%

-Ștefan Ciuculescu (Faimoși) 78 m, 42 v, 36 î, 53,8%

-Cosmin Stanciu(Faimoși) 155 m, 78 v, 77 î, 50,3%

-Andrei Dascălu(Războinici) 192 m, 96 v, 96 î, 50%

-Albert Oprea(Războinici) 187 m, 83 v, 104 î, 44,4%

„Nu știu ce să zic. Mă bucur că am făcut parte din această experiență. Este o experiență de neuitat în care am învățat foarte multe și sper să rămânem așa și acasă. Să nu ne schimbăm că trec două luni și apoi revenim la noi cum eram înainte. Am venit într-un moment în care nu eram mulțumită, nu știam ce pe care drum s-o iau și acum tind să cred că sunt norocoasă cu ce am acasă. Mă consider o persoană norocoasă”

Raluca Dumitru