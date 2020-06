Dramă teribilă pentru vedeta de la iUmor! “Tatăl meu a fost diagnosticat cu demență”

Una dintre cele mai hot concurente ale emisiunii iUmor, pe nume Ștefania Costache, sau Lorelai, așa cum este cunoscută publicului larg, trăiește o adevărată dramă.

Dramă teribilă pentru Ștefania Costache, alias Lorelai

Aceasta trece prin momente cumplite. Blonda și-a pierdut recent mama, tatăl ei s-a îmbolnăvit, iar situația financiară nu este una bună, în special acum, când are nevoie de bani.

Astfel, Ștefania Costache a vorbit în cadrul emisiunii ”Shiwbiz Report”, de la Antena Stars, despre marea ei pierdere și despre cum a trecut peste această perioadă grea.

”Mama a murit a doua zi de Paște, eu n-am putut gestiona nimic, am avut niște oameni lângă mine. Eu nu eram pregătită de așa ceva, pentru că la 12 noaptea am vorbit cu ea și a doua zi nu a mai răspuns, plus că trecuseră nouă ani de când a fost diagnostică și credeam că o duce așa până la sfârșit”, a povestit Ștefania.

După ce tatăl ei a anunțat-o că mama ei s-a stins, Ștefania nu a știut cum să reacționeze. Lucrurile s-au complicat și mai mult din cauza pandemiei.

”Imediat ce au plecat cei de la SMURD, a trebuit să sun la pompe funebre, însă mi-au spus că nu o pot lua pe mama din casă pe talonul de pensie, ci doar dacă plătesc. În acel moment, m-am uitat la ei și le-am spus că am doar 300 de lei și să plece, să mă lase cu mama, a mai precizat Lorelai.

Tatăl său a fost diagnosticat cu demență

Pe lângă pierderea mamei sale, Lorelai se luptă acum și cu boala tatălui ei, care s-a declanșat odată cu moartea mamei lui Lorelai.

”Tatăl meu a fost diagnosticat cu demență, după șocul provocat de moartea mamei. Acum, deși mă simt copil, am rămas fără mamă și cu un copil de 80 de ani. Nu s-a întâmplat niciodată ca tata să se piardă, dar practic o parte din creierul lui nu acceptă situația. Tata, timp de patru ore de vorbit cu mama, care murise, el își imagina că nu vrea să vorbească nici cu el, nici cu mine”, a mai dezvăluit concurenta de la iUmor.

Iar pe lângă problemele de familie, acum blondina se luptă și cu cele financiare, care au pus-o la zid, mai ales că analizele și tratamentul tatălui ei costă mult.

”M-am descurcat mult cu ajutorul oamenilor. Am prieteni excepționali. Eu nu am intrat în casă, am stat după colțul blocului și am sunat-o pe mama, prietenele mele au făcut totul. Au stat și continuă să stea cu rândul cu mine, pentru că acum mi-e frică să stau singură. Tata nu vrea să plece din acea casă, spune că acolo o simte pe mama”, a declarat Ștefania Costache, în emisiunea prezentată de Majda și Andrei Ștefănescu.

”Nu știu ce va fi, am sentimentul acela că nimănui nu îi mai pasă, deși văd oameni în jurul meu”, a mai precizat tânăra.