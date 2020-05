Cum se înțeleg, de fapt, Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu. Adevărul din culisele Antena 1

Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu fac o echipă bună pe micile ecrane. Amuzamentul e la el acasă atunci când apar pe sticlă, iar de fiecare dată iese show pe unde calcă. Râsete și voie bună…poate prea multă voie bună, se îndoiesc unii. Drept pentru care, mulți curioși se întreabă dacă cei doi se înțeleg la fel de bine și când camerele se opresc.

Dezvăluiri din culisele Antena 1. Cum se înțeleg Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu

Au debutat ca soliști, dar în ultimii ani s-au reprofilat și au avut tot mai multe proiecte în televiziune. De la emisiuni cu Nea Marin, la show-uri precum ”Te cunosc de undeva” sau ”Chefi la cuțite”, ori chiar ”Asia Express”, cei doi au făcut istorie.

Despre compatibilitatea lor, Andrei spune că se simt bine din prima și se înțeleg din priviri. Se completează foarte bine, iar pentru ca toate să meargă ca unse, dar într-un mod natural, firescul e baza. De asemenea, și sprijinul moral este un factor important, atunci când zâmbetele dispar. Prezentatorul ”Showbiz Report” a mărturisit că în momentul când unul cade, celălalt ia hățurile.

„Atunci când unul cade, celălalt să fie sus și invers”

„Este adevărat, acum dacă pui o întrebare pe pagina oficială “Asia Express” și spui ce echipă ți-ai dori să revezi în concurs, mulți vor răspunde Liviu și Andrei. Într-adevăr, cu Liviu am reușit să am o chimie, să ne simțim din prima, dintr-o privire, știm exact ce poate fiecare. Chiar și la “Te cunosc de undeva” oamenii vor să ne revadă pe scenă, deși am făcut 5 sezoane acolo.

Lumea ne iubește, am reușit să construim această chimie între noi, ca atunci când unul cade, celălalt să fie sus și invers. Contează foarte mult lucrul ăsta și bineînțeles să lași și partea naturală a lucrurilor, firescul fiecăruia”, a povestit solistul de la ”Alb Negru” într-un interviu.