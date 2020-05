Mesajul sfâșietor al unei concurente de la iUmor. Ce s-a ascuns în spatele momentului prezentat în fața lui Cheloo

View this post on Instagram

Sper că acolo unde ești ai televizor, mamă! Mai sper că ai văzut și totul nemontat ca să fi văzut că totul a fost pentru tine și despre tine in ziua aia de filmări … Din păcate drama nu se potrivește cu formatul emisiunii așa că vei vedea doar partea în care am fost puternică, nu și slabă… Știu că voiai să mă vezi mai departe și știu că întotdeauna ai sperat să fiu puternică orice s-ar întâmpla. Eu zic că am fost și că poți fi mândră de mine. A fost o presație onorabilă într-o situație execrabilă din punct de vedere emoțional. Atât am putut și știu ca tu sigur ai fi zâmbit si la atât. Am fost sexy mamă si sexy necesită atitudine. In timp ce toate celulele mele dureau, m-am dezbrăcat și am zâmbit. Am făcut asta pentru tine și sunt mândră de mine. Știu că ceea ce orice părinte ar blama, tu iubeai la mine și pentru asta îți voi fi veșnic recunoscătoare. In urma ta, am rămas același om care iubește să aducă bucurie si zâmbete în jur, exact așa cum ai făcut-o și tu toată viața. Sunt același om, dar cu mai multă durere în suflet. Durerea o țin pentru mine, mamă și lumii continui să îi smulg zâmbete prin modul meu neconformist de a fi în care tu m-ai crescut. N-am mai scris nimic și am simțit dojeneala ta la fiecare lacrimă vărsată. Iartă-mă că nu m-am ridicat mai repede din plânsul meu egoist ce te-ar vrea înapoi. Astea sunt primele cuvinte scrise public după o vreme de tăcere. Ar fi fost prea triste cuvintele să le aștern mai devreme. Poți fi mândră mamă căci am avut grijă de tata zilnic deși știi că eram departe de a fi responsabilă financiar când ai ales să pleci. Fac progrese acum că am un copil de 80 de ani de crescut în urma ta. Așa cum vei vedea în numărul meu din semifinala I-umor, am generat și un mic conflict și am fost și ușor răutăcioasă, dar cu umor. Da mamă, încă sunt tare în gură și tu știi că asta înseamnă că încă sunt eu. Eu, nebuna ta frumoasă și de neoprit chiar si atunci când greșește… Nu știu, mamă încă dacă oamenii mă vor accepta și iubi cu defectele mele cu tot Tu mi-ai dat curajul de a fi mereu exact așa cum simt indiferent ce crede lumea asta ciudată in care m-ai lăsat pe cont propriu…