Adevăratul motiv pentru care soția lui Ștefan Bănică a renunțat la verighetă. Lavinia a vrut ca fanii să afle chiar de la ea

Românul se pricepe foarte bine la trei lucruri. La politică, fotbal și la bârfit. Ați fi uimiți să vedeți câte bârfe pe metrul pătrat apar în spațiul public. Doar recent a mai apărut una, în care personajele principale sunt Lavinia Pârva și Ștefan Bănică jr.

Există o recomandare, în această perioadă de criză epidemiologică, de a nu ieși pe stradă purtând aproape orice fel de bijuterii care stau legate de corp. Vorbim aici de inele, lănțișoare, cercei, și verighete.

Explicația este simplă, aceste bijuterii fac imposibilă igienizarea corectă a suprafeței pielii, și că ar putea fii un mediu bun pentru noul coronavirus.

Plecând de la această premiză, multe vedete, printre care și Andreea Esca, au renunțat în a mai purta clasica verighetă.

Și uite-așa, de aici începe bâlciul în ceea ce-i privesc pe cei doi însurăței Lavinia Pârva și Ștefan Bănică jr.

Recent, presa de scandal a aruncat în spațiul public zvonul că cei doi, Lavinia Pârva și Ștefan Bănică jr., sunt pe cale să divorțeze

Era și firească întrebarea de ce, numai că răspunsul nu i-a încântat pe vânătorii de senzațional.

Mergând pe firul poveștii, cei de la Click.ro au aflat care este adevăratul motiv pentru care lipsește verigheta.

Conform acestora, dar și mărturiilor vedetei, lipsa verighetei este conformă cu explicația dată anterior. De altfel Lavinia Pârva a și scris pe Facebook despre acest lucru, după ce au apărut zvonurile despre un posibil divorț.

Obligată să găsească un mod de a supraviețui și a avea un buget, soția lui Ștefan Bănică jr. s-a orientat repede spre o afacere, care, se pare că, funcționează. Recent diva și-a deschis un atelier de croitorie, în care crează colecții vestimentare interesante. Știți cum e vorba românească: ”eu centrez, eu dau cu capul”, așa și Lavinia. Ea este creatoarea hainelor și tot ea este și modelul care le prezintă pe site-ul atelierului personal.

”Am ales să construiesc o linie vestimentară versatilă, practică și îndrăzneață totodată. Și, pentru că mereu am simțit că frumusețea înseamnă simplitate, această linie se adresează femeilor cu personalitate, care aleg simplitatea și bunul gust. Pentru că mă consider o persoană pretențioasă în ceea ce privește vestimentația mea, nu mi-a fost facil să găsesc articole cu care să rezonez zilnic. Astfel, am început să caut un atelier de croitorie și am conceput prima colecția a brandului Lavinia Shop”, povestește Lavinia Pârva.