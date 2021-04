Drama prin care a trecut Andreea Raicu. Povestea care l-a lăsat fără cuvinte pe Mihai Morar

Andreea Raicu a trecut printr-un moment extrem de dificil, în urmă cu câțiva ani. Ea s-a despărțit de iubitul ei și a trecut printr-o situație gravă din punct de vedere al sănătății.

Cunoscută în showbizul românesc drept o prezență discretă, Andreea Raicu s-a destăinuit și a vorbit despre problemele prin care a trecut în urmă cu mai mulți ani.

Invitată la podcastul lui Mihai Morar, Andreea Raicu a vorbit despre cea mai mare cumpănă din viața ei.

Apoi, a continuat povestind că a avut probleme grave din cauza atacurilor de anxietate, până la un asemenea punct încât nu a mai putut merge.

„Îmi mai aduc aminte perfect, era Vinerea Mare și era ziua de naștere a prietenei mele foarte bune și am mers la ea. De la un moment dat încolo mi s-a făcut foarte rău. Am zis că trebuie să merg acasă. Am ajuns, m-am așezat pe canapea și când am vrut să mă ridic, nu am putut să mai merg. Pur și simplu. Știu că sună foarte ciudat. N-aveam niciun fel de problemă medicală. (…) Când am acceptat că nu mai pot să merg m-a bușit un plâns îngrozitor. Totul se dărâma în jurul meu. Și mi-am adus aminte de gând: Deci o să mor, nu?”, a mărturisit Andreea Raicu.