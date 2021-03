Drama Andreei Raicu. Prin ce a trecut vedeta: ‘Am pierdut tot ce aveam’

Andreea Raicu este o răsfățată a sorții, dar până să ajungă în acest punct existența ei a fost cu mult mai complicată. Vedeta și-a deschis sufletul în fața fanilor și a făcut mărturisiri neașteptate despre cele mai grele momente din viața ei, când a pierdut tot ce avea.

Drama Andreei Raicu. Vedeta a povestit despre momentele în care a pierdut tot, de la afacere, până la sănătate

Fosta pezentatoare TV are când și când sesiuni de discuții cu fanii, pe Instastory, unde abordează diferite subiecte pe care în mod normal evită să le discute în interviuri ori răspunde întrebărilor venite din partea urmăritorilor. Cineva a chestionat-o cu privire la momentele grele, iar răspunsul a fost neașteptat, având în vedere că vedeta este mereu zâmbitoare în spațiul public.

„Impas e drăguţ spus, o versiune romanţată. Am pierdut tot ce aveam, plus business, sănătate. Cu ajutorul lui Dumnezeu, încredere, oameni minunaţi, un plan şi multă muncă am revenit”, a explicat Andreea.

În același context, un internaut a întrebat-o dacă mai poate exista prietenie cu un fost pantener. „Cred că este posibil atunci când te împaci cu ce s-a întâmplat şi îţi doreşti să ai un om cu care ai împărţit o perioadă importantă, care te cunoaşte şi cu care te respecţi şi ai aceleaşi valori. Este nevoie de multă maturitate să înţelegi dacă vrei asta şi dacă îţi face bine şi puteţi crea o relaţie sănătoasă şi onestă. Şi dacă aduci plus valoare vieţii tale”, a spus ea.

A evadat pe o insulă exotică în pandemie

„Trebuie să visezi, doar așa ajungi să le împlinești. Pot să spun începând cu momentul în care am vrut să plec în vacanță, deși nu pot să spun că mi-a fost guvernată viața de frică, totuși am vrut să fiu responsabilă și nu am făcut foarte multe călătorii și nu am mers în niciun caz în locuri cu foarte mulți oameni. Am spus că nu merg în vacanță, apoi a fost o decizie de moment, pentru că am mers într-un loc în care nu era multă lume, în care puteam să stau relaxată.

Am avut nevoie de o perioadă de liniște, pentru că am avut un an greu și urmează un alt an greu și plin de proiecte. Cumva, am plecat destul de speriată. În avion mi-am luat așa: mănuși, dezinfectant sub tot felul de forme, pai, măști, ochelari. Totul ca să nu fie nevoie să mă ating de nimeni. Când am ajuns acolo, nu trebuia să purtăm mască, doar personalul purta. A fost un sentiment ciudat”, a povestit vedeta într-un interviu pentru ”Teo Show”.