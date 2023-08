Ștefan Bănică este un adevărat actor. Apare în fața publicului cu zâmbetul pe buze, însăîn sufeltul lui duce o mare suferință. Care este drama prea puţin ştiută din viaţa lui Ştefan Bănică Jr. Cum a murit fratele artistului la 25 de ani, momente cumplite: „Am auzit o bubuitură”.

Ștefan Bănică a trecut printr-o adevărată tragedie pe vremea când avea dor 33 de ani. Fratele actorului a decedat.

Actrița Alexandra Velniciuc a fost prezentă la tragedie. Celebrul artist a mai avut un frate, doar din partea tatălui, pe nume Alexandru Silviu, a cărui viață s-a curmat fulgerător.

Însă, Ștefan Bănică nu a uitat nici măcar o secundă suferința, astfel că l-a botezat pe fiul său cl mic, pe care îl are cu Lavinia Pârva, Alexandru, în memoria fratelui său vitreg.

Ștefan și Alexandru erau frați buni de tată, iar cel din urmă era mai mic cu opt ani decât actorul, însă cu toate astea se înțelegeau de minuune.

Alexandru era cunoscut între prieteni drept Babanu’ și a fost băiatul lui Ștefan Bănică din a doua căsnicie, cu Irina, o creatoare de modă care s-a stins din viață în 1985. Deși nu aveau aceeași mamă, Ștefan și Alexandru Bănică aveau o relație specială.

În anul 2001, Ștefan Bănică și-a văzut fratele vitreg pentru ultima dată, asta pentru că Alexandru Bănică a murit la vârsta de 25 de ani, într-un accident rutier îngrozitor, provocat chiar de cel mai bun prieten al lui.

Tragedia s-a produs pe Strada Matei Voievod, în sectorul 3 al Bucureștiului, după ce prietenul lui Alexandru a pierdut controlul mașinii din cauza vitezei excesive. A intrat în plin într-un stâlp din beton, de susținere a firelor electrice, moment în care Alexandru Bănică a ajuns în stare gravă la spital. Toți s-au rugat pentru el, însă după câteva zile de stat în spital, acesta a decedat.

Tragedia l-a șocat pe Ștefan Bănică, dar și pe Alexandra Velniciuc, care a copilărit cu regretatul frate al artistului.

Tragedia s-a întâmplat chiar în fața Facultății de Teatru, iar ea a fost martoră la tot ceea ce s-a întâmplat, abia la ceva timp aflând cine era, de fapt, în mașină și că bunul ei prieten a murit.

”Eu am copilărit cu Alexandru, cu fratele lui Ștefan Bănică Jr. Am avut o copilărie frumoasă, la Cumpătu ne întâlneam. Și întâmplarea a făcut ca Alexandru să plece din lumea asta în fața Facultății de Teatru! Eu eram în sala de curs. S-a auzit o bubuitură cumplită, am ieșit și am văzut un accident, nu știam cine, ce și cum… Aia a fost”, spunea Alexandra Velniciuc, pentru Libertatea.