Gina Pistol a dat totul din casă și a povestit cea mai mare suferință a sa din copilărie. Cu lacrimi în ochi și emoție în glas, iubita lui Smiley le-a mărturisit familor săi din mediul online drama prin care a trecut atunci când părinții săi au divorțat.

Este una dintre cele mai frumoase, apreciate și populare vedete din România, iar de-a lungul anilor a câștigat simpatia publicului datorită zâmbetului, a modestiei, gingășiei și simțului dezvoltat al umorului. La 40 de ani, Gina Pistol se bucură de cea mai frumoasă perioadă a vieții sale, fiind o femeie împlinită pe toate planurile.

Deși este extrem de fericită alături de partenerul ei Smiley și fetița lor Josephine, viața Ginei Pistol nu a fost întotdeauna roz, iar vedeta a comemorat anumite episoade din copilăria sa care l-au emoționat chiar și pe Mihai Morar.

Invitată în cadrul podcastului său „Fain și Simplu”, Gina Pistol a avut un moment de vulnerabilitate în care a izbucnit în plâns, relatând un episod din copilăria sa, de pe vremea când părinții ei divorțaseră și se judecau pentru a câștiga custodia copilului.

„M-aș reîntoarce la mine copil fiind. Au fost momente in viata mea cand ai mei se despartisera. Nu prea am vorbit despre asta, nici cu mama. Tata se judecase cu mama pentru custodia mea si m-au dus la o doamna si nu mi-a explicat nimeni ce mi se intampla atunci. M-am simtit singura, m-am simtit a nimanui.

Desi dintotdeauna a fost o femeie curtată și extrem de frumoasă, Gina Pistol nu a avut prea mult noroc în dragoste până să-l cunoască pe Smiley, bărbatul care i-a dăruit o fetiță și despre care este sigură că este sufletul ei pereche.

Fosta prezentatoare de la Asia Express a explicat motivul pentru care renunța la relația cu partenerul de lângă ea în momentul în care nu se mai simțea iubită sau apreciată așa cum merită.

Gina Pistol: Am fost iubita intr-un mod in care nu imi era mie bine si plecam. Oamenii spuneau De cele mai multe ori eu am plecat. Nu ai cum sa lasi un om ca mine, fără sa fiu modesta, pentru ca sunt si mama, si iubita, si partenera, si tot. Nu am fost niciodata lasata eu.

Mihai Morar: Viata te-a invatat sa faci de toate!

Gina Pistol: In orice. Daca maine se intampla, Doamne fereste!, ceva cu lumea, eu pot sa ma descurc singura. Am simtul acela animalic de supravietuire.