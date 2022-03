Drama pe care a trăit-o Alex Delea de la Survivor 2022. Ce s-a întâmplat cu Războinicul

Alex Delea este unul dintre cei mai puternici concurenți de la Survivor România 2022. Energic, vesel și mereu cu zâmbetul pe buze, nu ai spune că, în spatele acelui chip senin, se ascunde o poveste de viață tragică. Războinicul a izbucnit în plâns la Survivor, când și-a pus sufletul pe tavă. Ce a pățit în copilărie.

La numai 25 de ani, Alex Delea de la Survivor România 2022 a povestit drama prin care a trecut în copilărie. Războinicul a izbucnit în plâns, când și-a amintit de momentele în care plângea de foame și nu avea ce pune pe masă.

Concurentul de la Survivor România 2022 a crescut fără tată și a muncit din greu, încă din adolescență, pentru a-și ajuta familia. A rămas alături de mamă, iar la frageda vârstă de 4 ani, unchiul său și-a pus capăt zilelor.

„De mic copil, eram foarte timid. Am fost crescut de trei femei, de mama mea, de bunica mea și de mătușa mea.

Pe parcursul vieții, maică-mea și mătușa mea au plecat ca să am ce să mănânc, pentru că până la patru ani am cam… scârțâit așa… cu mâncarea, cu lumina în casă, cu toate nevoile pe care le are un om. Tata a ales să nu participe în viața mea.

Țin minte că plângeam de foame, nu aveam absolut nimic de mâncare, eram cu toată familia în casă, eu plângeam și chiar nu aveau ce să îmi dea.

Când aveam patru ani, a venit tragedia, pentru că unchiul meu a încercat să facă tot posibilul să avem un trai mai bun, numai că nu a putu să facă asta, a decis să își ia viața, din păcate.”, a spus Alex Delea la Survivor România.