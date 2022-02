Drama lui Alex Delea de la Survivor România 2022: „Efectiv bubui și sparg tot când rămân singur” EXCLUSIV

Alex Delea face parte din tabăra Războinicilor de la „Survivor România” (PRO TV). A intrat imediat în sufletul telespectatorilor și a devenit faimos pe rețelele de socializare. În spatele zâmbetului pe care îl afișează în Republica Dominicană, el ascunde însă o dramă. Alex știe ce înseamnă sărăcia, dar și suferința. Despre toate aceste necazuri, vestitul concurent care tânjește la marele trofeu ne-a povestit într-un emoționant interviu pentru playtech.ro.

La doar 25 de ani, Alex Delea are deja o mare experiență de viață. Lucrează de la 17 ani în barul care este afacere de familie din dorința de a-și ajuta mama.

Originar din Constanța, el s-a mutat în Spania, în Costa Brava. Este singurul loc de muncă pe care l-a avut până acum. Războinicul este mulțumit de ceea ce a ajuns, cu toate că primii ani de viață au fost extrem de grei.

Din păcate, mămăița, așa cum o alintă, suferă de una dintre cele mai severe afecțiuni psihiatrice, cu repercusiuni atât pentru bolnav, cât și pentru membrii familiei. Acest lucru îl necăjește, dar și îl frustrează în același timp deoarece știe că nu o poate ajuta.

„De foarte puține ori am fost scos din sărite. Dar când a fost să fie a fost din cauza lui mamaie pentru că are schizofrenie, iar atunci când se îmbolnăvește și mai vorbește aiurea, efectiv bubui și îmi vine să sparg tot, ceea ce și fac câteodată când rămân singur”, ne-a mai povestit tânărul.

Cu toate că nu se mai înțelege cu bunica lui ca atunci când era un copil, în Republica Dominicană îi lipsește cel mai mult.

„Eu mereu am fost plecat de acasă și departe de familie, dar mereu puteam să vorbesc cu mama sau cu mamaia. Cu siguranță mămăița îmi lipsește cel mai mult. După mâncarea și sala”, ne-a mai povestit Alex, completând că deși nu mai locuiește în România, niciodată nu a fost așa de singur într-un loc.

„Eu cum trăiesc în Spania mereu am fost plecat departe de familie și am venit acasă la prieteni, adică…mereu am fost ocupat emoțional. N-am fost niciodată plecat departe de familie și de prieteni în același timp”.