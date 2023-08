Drama pe care a suferit-o Flavia Mihășan în adolescență: “Ni se spunea că suntem niște grase, iar noi eram niște fete normale”. Ce afacere vrea să deschidă vedeta Antenei 1 EXCLUSIV VIDEO

Flavia Mihășan a devenit cunoscută publicului în urma jobului de la Neatza cu Răzvan și Dani, dar și a spectacolelor Mamma Mia. Vedeta Antenei 1 este la bază coregraf și a practicat dansul profesionist încă din clasa a V-a. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Flavia Mihășan ne-a spus că intenționează să își deschidă un mic studio de pilates, întrucât e asaltată de cereri legate de exercițiile pe care ea le face constant pentru a fi în cea mai bună formă fizică. În adolescență, vedeta a suferit îngrozitor, pentru că ei și celorlalte colege li se spunea constant că sunt grase, deși făceau dans profesionist.

Flavia Mihășan speră să își pună în aplicare planul de a învăța cât mai multe persoane exercițiile fizice pentru un corp armonios și o stare de bine, pe care ea le practică de ani buni și pe care le mai exemplifică, uneori, și pe contul ei de instagram.

În afară de televiziune, ce mai pregătești?

Ai și diplomă de instructor de pilates?

De instructor de pilates nu, am de coregraf pentru că asta am terminat, dar aceea se poate lua oricând, pentru că știu baza și eu asta am făcut toată viața mea, am făcut sport.

Oricum eu nu fac un pilates din ăsta ca la carte, deși asta o să învăț să fac pe aparat, fac un fusion, fac un fel de mișcare învățată pe corpul meu de atâția ani, care cred că funcționează foarte bine pentru femei și fac și pilates-ul clasic, dar îl combin în așa fel încât cel puțin pentru mine funcționează.

Și ce cred că nu se face este antrenamentul, ora de balet la bară. Pentru femei mi se pare cel mai, pentru că îți lucrează tot corpul în același timp, fără să trebuiască să faci cardio, să alergi.