Secretul Andreei Perju pentru o siluetă perfectă, chiar dacă mănâncă paste zilnic. Cum se menține la 51 de kilograme VIDEO EXCLUSIV

Andreea Perju și-a vazut visul împlinit și luna aceasta se va muta în noua casă, finalizată în ceea ce privește lucrările de renovare în proporție de 90 la sută. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta ne-a spus că a petrecut deja două nopți în imobil, care arată fix așa cum și-a dorit. Prima dată a rămas acolo singură în ianuarie, când fetele erau la tata lor, iar zilele trecute, la cererea fiicelor – Mara și Ada – toate trei au înnoptat acolo și au ales să doarmă în același pat. Andreea Perju a reușit să renoveze și să amenajeze locuința în doar 4 luni.

Cum se menține în formă Andreea Perju: ce trucuri are actrița?

Andreea Perju a început anul în forță. Pe lângă cele două restaurante, de care se ocupă îndeaproape, actrița și-a făcut timp din nou de teatru, marea ei dragoste.

“Piesa s-a numit “Grosso Modo” este o comedie pe care am jucat-o tot la Cuibul Artiștilor, Vlad Basarabescu “m-a păcălit”și m-a luat în această piesă, a fost despre 6 pacienți care suferă de tulburare obsesiv compulsivă, fiecare pe partea lui, și se întâlnesc în cabinetul medicului, unde s-au dat toate programările peste cap și de aici începe comicul de situație. M-am bucurat enorm că am făcut și proiectul acesta și îi mulțumesc. Am jucat 30 de reprezentații în luna februarie, deabia am terminat-o. Sunt într-o pauză de teatru, dar au început evenimentele”, a declarat, pentru Playtech Știri, Andreea Perju.

Andreea Perju și fetițele ei se mută în noua casă în această lună

Ieri, vedeta a fost prezentă la inaugurarea unei cafenele din Centrul Vechi, unde ne-a povestit în ce stadiu se află locuința și când o vor inaugura.

“Chiar suntem pe ultima sută de metri cu casa, acum, în martie, ne vom muta. Casa este 90 la sută gata, a ieșit efectiv așa cum am visat să iasă. Aseară chiar am dormit acolo cu fetițele. La ele este prima dată când au dormit în casă nouă. Am făcut Crăciunul acolo, am luat masa, ne-am bucurat, dar nu am dormit acolo. Eu am dormit undeva în ianuarie prima dată acolo, singură, s-a întâmplat ca fetițele să fie la tatăl lor. Și acum pentru că suntem chiar aproape de mutat, au vrut și ele, ieri, să rămânem: hai, să dormim acolo! Și a fost foarte drăguț, ne-am luat hăinuțele de acasă, ne-am luat ghiozdanele, am dormit împreună, în același pat. Mă uitam cu așa o bucurie la ele, că m-a luat somnul foarte greu. Cred că aș fi putut să le privesc toată noaptea cum dorm”, a povestit, pentru Playtech Știri, Andreea Perju.

Andreea Perju: “Astea două lucruri pentru mine au fost extrem de importante”

Chiar dacă Andreea Perju și tatăl fiicelor sale au ales să se despartă, cei doi sunt părinți responsabili și se ocupă împreună de creșterea Marei și a Adei. Andreea nu s-a lăsat afectată de schimbările survenite în viața ei, ci și-a dus la final obiectivele stabilite.

“Chiar dacă îmi dădusem un an să termin casa, în continuare mi-am dat acest an, dar în proporție de 90 la sută ea e gata. În octombrie am semnat contractul, undeva la finalul lunii noiembrie m-am apucat de renovări și suntem la începutul lunii martie și casa e aproape gata. De obicei, sunt genul de om care ,când își pune ceva în cap, greu mă scoți de pe drumul meu!”, ne-a spus ea.

Cum arată noua locuință a Andreei Perju

Vedeta și-a dorit să își pună amprenta din plin în ceea ce privește aranjarea noului cămin și se declară mulțumită de rezultate:

“Mi-am dorit foarte mult sistem de iluminat și a fost primul în care am investit. Cred că o casă este îmbrăcată abia după ce îți vin perdelele și draperiile, așa că nu am vrut să fac rabat nici de la acest lucru, cu atât mai mult că avem geamuri foarte mari și avem pereți din geam, este super luminoasă, cu vedere spre răsărit, toată lumina aceea superbă de la începutul zilei inundă toată casa, este divin. Astea două lucruri pentru mine au fost extrem de importante. Și am visat să am tapet în casă lucru care s-a întâmplat”.

Cum se menține Andreea Perju

Andreea Perju a făcut gimnastică de performanță în copilărie și a reușit, de-a lungul timpului, să se mențină. Chiar dacă deține două restaurate și implicit are în jur multe delicatese, ea ne-a dezvăluit cum reușește să nu ia proporții.