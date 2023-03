Care a fost primul job al Flaviei Mihășan. Vedeta a revenit la „Neatza de weekend”: „După ce am terminat școala, am dat concurs” EXCLUSIV

Flavia Mihășan s-a întors în televiziune la începutul lunii martie, după aproape 4 ani de pauză, timp în care a devenit mamă a doi băieți, Carol și Tudor, de care s-a ocupat îndeaproape. Vedeta prezintă rubrica Meteo la Neatza de Weekend, în fiecare duminică. Balerină la bază, Flavia Mihășan a povestit, pentru Playtech Știri, că de mică a fost obișnuită cu turneele și că de la 18 ani a locuit singură, desprinzându-se astfel de cuibul părintesc.

Flavia Mihășan a dezvăluit ce a muncit pentru prima dată. „Am dat concurs…”

Flavia Mihășan a prins microbul televiziunii din momentul în care a fost selectată pentru postul de vecină la Neatza cu Răzvan și Dani, emisiune la care a renunțat în 2019, cu puțin timp înainte de a deveni, pentru prima dată mamă.

Concediul de creștere al copilului s-a prelungit, întrucât doi ani mai târziu, Flavia aducea pe lume al doilea băiețel. Ea și iubitul ei, Marius Moldovan s-au ocupat de creșterea copiilor, părinții ei fiind stabiliți în Italia de mai bine de 15 ani.

Flavia Mihășan: „Eu locuiesc singură de la 18 ani, am fost tot timpul foarte independentă”

Flavia Mihășan are o legătură strânsă cu mama ei, chiar dacă fizic sunt departe una de alta.

„Eu locuiesc singură de la 18 ani, am fost tot timpul foarte independentă, după aceea la 21 de ani am plecat 3 ani jumate într-o companie de jazz, am dansat, nu am nicio treabă. Mă simt foarte aproape de mama pentru că suntem foarte bune prietene și vorbim foarte mult și foarte des, dar nu nevoia aia de mami, nu”, a declarat, pentru Playtech Știri, Flavia Mihășan.

A devenit balerină la Operă la 19 ani

Flavia a fost de mică obișnuită cu un program încărcat și multe deplasări și și-a dorit să se descurce pe cont propriu. Astfel că imediat după absolvirea liceului, vedeta s-a angajat.

„De la 19 ani, după ce am terminat școala, am dat concurs pentru Operă și m-am angajat. Jobul ăsta nu avea vacanță, avea 3 săptămâni, plus că plecam foarte mult în turnee, asta e viața de artist iar eu trăiesc de la 10 ani de când am început să fac liceul de coregrafie, din clasa a V-a până într-a XII-a. Și atunci plecam peste tot, aveam program de lucru, plecam înaintea părinților și veneam după, pentru că aveam balet tot timpul, aveam spectacole, repetiții, eu așa am crescut și așa știu. Deci nu s-a întâmplat decât să-mi continui traiectoria”, ne-a povestit ea despre ritmul de lucru pe care l-a avut până să o prindă microbul televiziunii.

Flavia Mihășan, afectată de pandemie

În decembrie, Flavia Mihășan a urcat, după 3 ani de pauză, pe scena Sălii Platului, în spectacolul „Mamma Mia”, suspendat din cauza pandemiei.

În urmă cu 5 ani, vedeta l-a cunoscut la repetițiile acestui musical pe Marius Moldovan, bărbatul de care s-a îndrăgostit și împreună cu care și-a întemeiat o familie. Cei doi sunt logodiți și au doi băieți, Carol și Tudor.

Iată că două luni mai târziu, Flavia a mai făcut un pas important și a revenit pe micul ecran, alăturându-se echipei Neatza de Weekend. Momentan, vedeta prezintă rubrica Meteo în fiecare duminică, pentru a se putea ocupa de cei doi copii mici.