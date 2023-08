Ce se întâmplă între Flavia Mihășan și logodnicul ei. „Mereu spune că își ia revanșa, dar nu și-o ia!” VIDEO EXCLUSIV 

Flavia Mihășan trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Marius Moldovan, bărbatul pe care l-a cunoscut în urmă cu 5 ani la repetițiile musical-ului „Mamma Mia” și alături de care și-a întemeiat o familie, ei având doi băieți: Carol și Tudor. Flavia și Marius sunt logodiți și aveau în plan să se căsătorească, însă apariția copiilor și, ulterior, pandemia, le-au schimbat prioritățile.

Ce se întâmplă între Flavia Mihășan și logodnicul ei

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta Antenei 1 ne-a povestit despre slăbiciunea ei pentru bijuterii, pe care Marius a prins-o și îi completează colecția cu câte un inel, dar și cum și-au adaptat viața de când au copii, mai exact orice plan făcut are șanse mari să fie amânat sau anulat, dar și de ce negocierile se soldează în favoarea ei.

Flavia Mihășan s-a întors recent în televiziune, după o pauză de 4 ani, ea lucrând în prezent doar duminica la matinalul Antenei 1, pentru a se putea ocupa îndeaproape de cei doi băieți ai săi. Am întâlnit-o pe Flavia la Cosmoworld, cea mai mare expoziție de produse profesionale de beauty, care are loc în acest weekend în Capitală.

Tu și Marius sunteți împreună de 5 ani. Câte bijuterii, mă refer la inele, ți-a oferit până acum?

Știe că sunt slăbiciunea mea și cam la fiecare zi de naștere, cam asta primesc: un inel. Știe și măsurile, eu habar nu am. Dar, în general bijuterii. A încercat și cu chestii tehnice, dar eu oricum nu înțeleg nimic. Mi-a luat la un moment dat nu știu ce căști recent apărute: ce sunt astea? „Păi cum? Că au apărut acum?” Ia-le tu, folosește-le. Ceva care să strălucească! Dar mă înțelege.

De ziua ei, Flavia primește câte un inel de la logodnic

Inelele au și vreun mesaj inscripționat pe interior?

Nu, cine mai are timp să facă și mesaj? Mesajul este că le port, că toate sunt de la el. Sunt mici inele simbolice, cu diamante, acesta este cel de logodnă, celelalte sunt luate pentru ziua mea, pentru Crăciun.

Dar tu pe el cu ce îl surprinzi?

Eu nu prea îl surprind plăcut, pentru că el este genul care merge pe munte sau, cel puțin, vrea să meargă, dar nu are când. Deci lui îi plac lucrurile tehnice, lăsând la o parte faptul că el și editează și filmează și chiar nu mă pricep la carduri, la monitoare.

Dar am zis să fac ce știu și anume să iau haine pentru munte, adidași, ghete speciale și se entuziasmează, dar rămân acolo în dressing. Zice: „Weekendul acesta plec la munte!” Ba nu pleci, că nu știu ce!

Flavia Mihășan: „Cred că vrea să fugă de acasă și nu știe cum”

Se schimbă programul din cauza copiilor?

Normal. Așa e tot timpul. Dar a plecat de vreo două ori deja. Eu am fost la mare cu o prietenă și el s-a dus cu un prieten pe munte, s-a dus efectiv pe munte, iarna. Dar de ce să faci asta? Du-te să te relaxezi!

Mi-a spus aseară că vrea să facă maratonul acesta de 65 km, cred că vrea să fugă de acasă și nu știe cum! (râde) 65 km? E cam departe!

Flavia Mihășan: „Eu am câștig de cauză tot timpul”

Își pregătește terenul. Negociază cu tine.

Asta înseamnă că trebuie să vorbesc cu bona sau cu mama, pentru că durează mult să faci 65 km. Eu am făcut la „Wings for life” 11 km și mi-a luat o zi. Vă dați seama 65 km, cred că vreo 4 zile lipsește de acasă.

În general, când negociați, cine are câștig de cauză?

Eu am câștig de cauză tot timpul. Și el știe, dar mă lasă. Tot timpul spune că își ia revanșa, nu și-o ia, adică are de luat revanșe multe.

Am fost pe rând la spectacolul „Fantoma de la Operă”, noi suntem amândoi în același domeniu, ne place foarte tare. Echipa care face „Fantoma de la Operă” la Operă, face și „Mamma Mia”, unde noi ne-am cunoscut, deci suntem practic familie.

Și eu am fost prima care am văzut musicalul și când am venit acasă m-a intrebat când se mai joacă? Și s-a jucat acum, zilele trecute, și s-a dus și el și a venit la fel de entuziasmat. Asta e mișto că noi avem cam aceleași pasiuni, mai ales în domeniul acesta și ne înțelegem unul pe celălalt.

Era 10 seara și eu îi puneam pe ambii copii la somn, dar nici nu m-am gândit să-i stric plăcerea omului. Altfel, într-o altă situație: e 10 seara, unde ești? Dar înțelegem, asta e important.

