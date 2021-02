Drama neștiută a Roxanei Ciuhulescu. Ce a pățit fosta vedetă TV este inimaginabil

Roxana Ciuhulescu a trecut printr-o dramă de neimaginat. Fosta prezentatoare TV a povestit tot ce a avut pe suflet și cu ce răni s-a ales în urma acelor momente de cumpănă.

Ce dramă a trăit Roxana Ciuhulescu

Roxana Ciuhulescu a povestit pe blogul său una dintre întâmplările care au marcat-o pentru totdeauna, dar și cum a reușit să treacă peste acele momente grele. Fosta prezentatoate TV le-a povestit admiratorilor ei că în anul 2017 a trăit una dintre cele mai grele perioade din viața ei. La acel moment bunica vedetei se afla internată într-un spital. În consecință acel an a fost cel mai dificil pentru Roxana.

„Pentru cei care spun că 2020 a fost un an greu, vă spun eu cum a fost 2017 pentru mine!Anul 2017, pentru mine, a început pe holurile Terapiei Intensive, din cadrul Spitalului Militar. Mămăița mea era în stare gravă, intubată iar eu eram zilnic acolo, agățându-mă de speranțe și așteptând veștile medicilor de la ATI.Insomniile și grijile lăsaseră deja urme pe chipul meu, iar părul mi-l pierdeam treptat. Deja cunoșteam rudele celor internați, iar locul acela îl puteam străbate și legată la ochi.În spatele ușilor ATI, când auzi aparatul de monitorizare, inima piu-piu-piu’, nu-ți rămâne decât să te rogi ca sunetul incontinuu să nu fie de la cel drag al tău.” a scris Roxana Ciuhulescu în începutul postării sale.

Anul 2017, cel mai greu pentru prezentatoarea TV

Prezentatoare TV a fost atât de afectată de acea perioadă petrecută prin spitale, vizitându-si bunica, încât mult timp după acel momet încă simțea mirosul acelui loc. Experiența a marcat-o profund.

„Mirosul de dezinfectant mi-a rămas multă vreme în mâini, în nări și aveam impresia că și parfumul meu mirosea a dezinfectantul acela. Acum, în pandemie, mi-am readus aminte cum era atunci: mirosul ăla m-a urmărit multă vreme.

La final de ianuarie, într-o zi de luni, am alergat prin tot orașul ca să prind ora 16:00 lângă ea. Am avut o premoniție. Deși era în aceeași stare, i-am șoptit ceva la ureche, am îmbrățișat-o și am ieșit. Câteva ore mai târziu, aveam să mă țin de uși, să-mi jelesc Mămăița. Mă alina doar gândul că suferința ei luase sfârșit și acum era liniștită. Era deja cu îngerii' a mai scris Roxana Ciuhulescu, pe blogul său.

Însă, din păcate pentru vedetă, coșmarul nu s-a încheiat acolo. Bunica ei a pierdut lupta cu boala, în același an, iar acela a fost un alt moment de cumpănă pentru prezentatoarea TV. Despre acel episod, susține că nu-și dorește să-și mai amintească.

A încercat sa-și continue viața, iar în perioada sărbătorilor de iarnă ar fi vrut să-și creeze niște momente de relaxare. Iar pentru asta ales o destinație însorită. Era însarcinată la acel moment.

„Urma cea mai lungă vacanță din viața mea/noastră: aproape 4 săptămâni! Asta se întâmpla în a doua de Crăciun. Și am zburat fericiți către mare și soare. N-am ajuns nici bine acolo că, imediat, am crezut că se rupe pământul sub mine. Puiul din pântec era în pericol, sângeram și am fugit către spital. Am sunat-o pe doctorița mea, Cezara Bucur, în mijlocul nopții. Buimacă de somn, m-a întrebat dacă am luat din România acele medicamente pe care mi le-a prescris. Ce era mai important, uitasem acasă, pe pat. Îmi venea să-mi smulg părul din cap. Farmaciile din Phuket nu-mi vindeau medicamentul acela, decât cu rețeta de la medic. Nu aveam așa ceva. Am ajuns la spitalul de urgență.

Roxana, pe punctul de a pierde a doua sarcină

Roxana a povestit drama prin care a trecut și spaima care a cuprins-o la gândul că ar putea pierde sarcina. A avut parte și de personal medical care a dezamagit-o și care nu i-a oferit nicio garanție privind siguranța sarcinii.

Era noapte, ora 1, iar medicul de gardă care vorbea engleza de-l dureau mâinile’, mi-a explicat că vrea să-mi facă o ecografie, să vadă dacă bebelușul mai are puls. Am stat în camera de gardă două ore, timp în care medicul se uita la ecograf ca la OZN-uri. După îndelungi căutări, recunoaște că nu știe dacă mai trăiește copilul. Am avut senzația că el, de fapt, face parte din personalul de la curățenie, că nu e nicidecum un medic. Am părăsit spitalul la ora 03:00 dimineața, fără niciun rezultat. La ora 11:00, m-au anunțat că avea să mă vadă medicul specialist. M-am reîntors în spital, la ora menționată. Ba am ajuns chiar mai devreme, de frică să nu fie orașul blocat și să-mi pierd programarea. Urma să intru în cabinet când, deodată, iese o gravidă cu o sarcină mare, ce plângea de mama focului. Doi brancardieri au venit și au luat-o pe sus, ca să nu leșine de plâns. Copilul ei murise în burtă, iar femeia era distrusă.

Drama Roxanei a avut loc în Thailanda, iar gândul că ar putea pierde și cea de a doua sarcină a îngrozit-o pe fosta prezentatoare. Din fericire totul s-a încheiat cu bine, dupa cum povestea chiar ea pe blog.