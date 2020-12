Drama unei prezentatoare TV din România. Nu mai poate avea copii după ce a născut în pandemie

Diana Bart este cunoscută publicului larg, acesta fiind prezentatoare de știri, de mai mulți ani la postul de televiziune Prima TV. Aceasta a născut recent o fetiță. Diana Bart are două fetițe, pe Maira și pe Armina, iar doctorii i-au dat un verdict dur cu privire la o altă potențială sarcină.

Drama unei prezentatoare TV din România

Diana Bart este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune. Aceasta are o carieră și o viață de familie reușite. A rămas fidelă postului de televiziune Prima TV, post care pe data de 17 decembrie a împlinit 23 de ani de la prima emisie,

”Stabilitatea şi faptul că îmi place foarte mult ceea ce fac. M-am ataşat de echipă, dar nu pot să neg faptul că îmi doresc să am aici un proiect mai amplu, eventual o emisiune în direct. N-aş vrea să mă plafonez”, a adeclarat Diana Bart pentru OKMagazine.

Dar ce va face dacă va renunța însă la televiziune. Diana Bart are o mare pasiune pe care și-ar dori să o transpună în realitate.

”Da, m-am gândit ca după ce termin cu televiziunea să-mi deschid un restaurant mic şi cochet în care să gătesc eu cu drag şi să duc gătitul la rang de artă. Momentan, nu am timp să fac şi asta, dar e un mare vis al meu. În ceea ce priveşte pasiunea pentru designul interior, m-am implicat foarte mult în decorarea noii case, am ales un stil eclectic, am îmbinat şi stilul scandinav cu elemente clasice şi moderne”, a mai spus Diana Bart.

”Visez ca oamenii să fie mai responsabili”

Întrebată și dacă își mai dorește un al treilea copil, Diana Bart a spus ce verdict i-au dat medicii.

”Eu am avut operaţia de cezariană foarte subţiată după prima naştere şi doctorul mi-a zis că la a doua sarcină am riscat mult, că putea să se rupă în interior. Deci nu mai pot duce o a treia sarcină”, a mai completat Diana Bart pentru sursa menționată.

Cum s-au descurcat cei doi soți, Diana și Mihai, în vreme de pandemie și de izolare? Aceasta a mărturisit:

”Pentru că unii spun că şi-au redescoperit familia, alţii au avut parte de tensiuni în cuplu. Chiar ne-am redescoperit familia, am petrecut mai mult timp cu noi. Ştiam oricum că e o chestie temporară şi nu ne-am ieşit din minţi. Dar aveam şi mult treabă acasă, pentru că, fix când am venit de la maternitate, ne mutam în casă nouă şi trebuia să amenajăm, să strângem. Eram prinşi cu toate şi nu am avut timp să simţim presiunea asta”.

Diana Bart își dorește ca în anul ce vine să uite de tot stresul legat de pandemia de coronavirus.

”Vreau să uit tot stresul cu pandemia şi cu acest virus despre care nu ştim prea multe. Vreau să scăpăm. Visez ca oamenii să fie mai responsabili şi mai conştienţi în ceea ce priveşte igiena. Vreau să fim liniştiţi şi sănătoşi, pentru că de boală mă tem cel mai tare”, a conchis Diana Bart.