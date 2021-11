Drama neștiută a lui Teodor Meleșcanu. Ce i-a spus politicianul lui Denise Rifai

Teodor Meleșcanu este un personaj cunoscut pe scena politică din România. Celebrul politician a fost ministru de externe în guvern Văcăroiu, dar și în Guvernul Ponta. În guvernarea lui Tăriceanu, el a fost ministrul apărării național, apoi a ocupat funcția de director al Serviciului de Informații Externe, din 2012, sub mandatul de președinte al lui Traian Băsescu. El a fost și Șeful Senatului, dar a candidat și la alegerile prezidențiale din 2014, dar a luat doar 1,09% din toate voturile exprimate.

El a fost invitat la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, acolo unde s-a deschis și a povestit mai multe lucruri intime din viața lui. Politicianul s-a luptat cu greutățile încă de când era copil. A rămas orfan de tată la 12 ani și a fost nevoit să se descurce alături de mama lui, care nu avea o slujbă.

Mi-am dorit ca prin sport să pot să fac ceva. Am facut polo pe apă 4 sau 5 ani, în divizia A. Am înțeles că polo pe apă e ca și lumea în care trăim: la suprafață toul e bine și frumos și pe dedesubt se dau lovituri foarte dure”, a spus el.

„În copilăria mea am avut probleme destul de complicate. La 12 ani tata a decedat și am rămas eu și mama într-o perioadă când nu avea serviciu.

Tatăl politicianului a murit la doar 45 de ani, iar ulterior mama lui a fost nevoită să se angajeze pentru a își crește copilul.

„Era de așteptat, era bolnav, a lucra în mină câțiva ani de zile. A ajuns la situația în care avea probleme de sănătata foarte serioase și era aproape sigur că în câțiva ani ar fi decedat.

Cel care ne-a ajutat enorm a fost bunicul meu, Gheorghe. Se ocupa cu oile, suntem un neam de ciobani, și de fiecare dată venea la Arad să ne aducă de mâncare.

Nu am trăit doar din bursa de la școală. În toate vacanțele de vară, eu am muncit. Am muncit la o brutărie, la o fabrică care producea foi de tort, la o legătorie de carți.

De fiecare dată în vacanța mea o foloseam pentru strângerea unor bani care să ne ajute să supraviețuim anul următor.

Apoi mama s-a angajat și am reușit să ajungem într-o etapă în care puteam să trăim așa cum era atunci, adica destul de greu.„, a mai povestit Teodor Meleșcanu la „40 de întrebări cu Denise Rifai.”