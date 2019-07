Drama neștiută a Florinei Cercel. Actrița și-a pierdut soțul la doar 29 de ani. Ce s-a întâmplat imediat după asta

Mereu cu zâmbetul pe buze și într-o formă de zile mari, îndrăgita actriță Florina Cercel ascundea o mare dramă, care și-a lăsat puternic amprenta asupra ei. Într-un interviu pe care l-a acordat, aceasta a vorbit despre una din cele mai importante persoane din viața, dar și despre ce a însemnat pentru ea pierderea acesteia.

Florina Cercel, despre marea ei iubire

Publicul a admirat-o fie pe scena teatrului, fie în serialele tv, însă puțini spectatori și telespectatori știau ce se ascunde în sufletul ei. Una din marile cumpene prin care a trecut actrița Florina Cercel a avut loc pe când ea avea 29 de ani. La această vârstă, ea și-a pierdut primul soț, marea ei iubire. „A fost cu adevărat cea mai mare iubire a mea, m-a văzut pe stradă şi s-a îndrăgostit de mine. Mi-a făcut o curte de modă veche, chiar şi pentru vremea aceea”, spunea actrița, potrivit fanatik.ro. Acesta și-a arătat intențiile de a o cunoaște prin intermediul unui bilețel, în cadrul căruia i-a făcut și prima invitație: „Sunt doctorul Perian Ioan Liviu, sunt admiratorul dumneavoastră secret. Pe 7 ianuarie e ziua mea şi aş fi foarte onorat dacă aţi veni la petrecere”.

Florina Cercel povestea, în cadrul unui interviu, despre o întâlnire cu soțul ei, care i-a rămas unul dintre cele mai prețioase momente trăite alături de acesta. ”Nu m-a lăsat din braţe, nu am mâncat, nu am băut nimic. Apoi m-a condus acasă, iar mama era îngrijorată că nu ştia nimic de mine. El a intrat, s-a prezentat şi m-a cerut de nevastă. Ne-am căsătorit cam după un an”. Din păcate, doctorul s-a îmbolnăvit de cancer bronho-pulmonar, fără să fie fumător. „În opt luni a murit. Nu am mai urcat pe scenă, acolo, la Timişoara, de atunci, din 9 mai 1972. Bebe, aşa îl alintam, a murit în septembrie, la 40 de ani. Eu aveam doar 29 de ani şi a fost nedrept”, spunea cu tristeţe regretata actriţă, în urmă cu trei ani.

S-a stins din viața la vârsta de 76 de ani

Actriță a Teatrului Național din București, Florina Cercel, a încetat din viață, în această dimineață (30 iulie), la vârsta de 76 de ani, după o suferință provocată de o boală nemiloasă. Se pare că aceasta suferea de cancer pulmonar, aceeași boală cu care s-a confruntat și primul ei soț.