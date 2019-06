În ce telenovelă românească a jucat Edith Gonzalez alături de Gheorghe Dinică. Imagini unice

Cunoscuta actriță Edith Gonzalez a fost de-a dreptul adorată în rolurile de telenovele. Mulți dintre fanii săi au fost uimiți să o vadă jucând alături de Gheorghe Dinică, într-o producție românească.

Edith Gonzalez a jucat într-o telenovelă românească

Românii o știau foarte bine pe actrița din Mexic din telenovelele de renume precum: „Salome”, „Dona Barbara” „sau „Inimă sălbatică”, dar și din producția românească „Inimă de țigan”, serial extrem de urmărit, difuzat pe Acasă Tv. Frumoasa artistă a jucat atunci alături de unii dintre marii actori pe care i-a dat țara: Gheorghe Dinică, Florina Cercel sau Marin Moraru. La invitația postului Acasă, Edith a ajuns pe platourile de filmare de la Buftea, la firmările telenovelei. Totul se petrecea în 2007.

Personajul interpretat de actrița mexicană se numea Diana de Aragon și avea o poveste foarte interesantă. Ea era o producătoare din Mexic ce a venit în șatră pentru a face un reportaj deosebit despre cei de etnie. Se pare că rolul acela a impresionat-o pe artistă, personajul său îndrogostindu-se de un bebeluș, astfel că și-a adus aminte, cu această ocazie, de ceva ce a marcat-o. “Când aveam 15 ani m-a impresionat foarte mult o fetiţă de 3 ani din Guatemala, părăsită de mama ei. Am ajuns la un orfelinat unde era ea cu frăţiorul ei şi când am intrat m-a strâns în braţe foarte tare şi timp de 2 ore cât am stat acolo nu s-a dezlipit de mine”, povestea Edith González.

„Salome”, plânsă de fani din lumea întreagă

Edith Gonzalez a lăsat în urmă o fiică de numai 15 ani, un soț și nenumerați fani din întreaga lume. Lorenzo Lazo, cel care trăia o frumoasă poveste de dragoste cu actrița, i-a fost alături în toate momentele grele. Din păcate pentru acesta, Edith este a doua soție care i-a fost răpită de cancer.

Producțiile care au ajuns la inima publicului au fost: „Mujer de madera”, „Salome”, „Corazon salvaje”, „Trampa infernal”, „Atrapados”, „Los complices del infierno”, „Salon Mexico”, „Adios Lagunilla, adios” și „Fabricantes de panico”.