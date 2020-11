Drama nebănuită a Mirabelei Dauer. Cum a descoperit artista că are cancer și ce i-au spus medicii

Deşi este mereu cu zâmbetul pe buze şi duce buna dispoziţie oriunde merge, Mirabela Dauer trece, de câţiva ani, printr-o dramă nebănuită. Cântăreaţa a descoperit, în ianuarie 2018 că are cancer, lucru care a făcut-o să lupte cu dârzenie pentru viaţa ei.

Cum a aflat Mirabela Dauer că are cancer

Una dintre cele mai cunoscute şi îndrăgite interprete din România, Mirabela Dauer a fost greu încercată de destin în ultimii ani. Deşi nu au ştiut decât apropiaţii despre afecţiunea de care suferă încă din 2018, aceasta a decis să spună adevărul despre starea sa de sănătate. Invitată la “Vorbeşte lumea”, artista a povestit că a fost diagnosticată cu o boală cruntă, în urmă cu aproape trei ani: cancer la rinichi. Motivul pentru care abia acum a vorbit despre asta sunt zvonurile apărute în ultima perioadă cum că ar fi moarte.

“Sunt bine şi lupt pentru sănătatea mea”, a spus îndrăgita interpreta, la Pro TV.

A aflat că are cancer înainte de plecarea într-un turneu în Statele Unite ale Americii. Aşa cum obişnuieşte să procedeze când urmează să fie plecată mai mult timp din ţară, aceasta şi-a făcut toate analizele. Din păcate, la RMN, medicii au descoperit că are cancer la rinichi.

“Eram bine, nu mă durea nimic. Însă am simţit că trebuie să-mi fac analizele. Doctorul meu mi-a spus că dacă tot am hotărât asta, să-mi facă şi un CT, pentru că nu-mi mai făcusem de un an şi jumătate. Atunci s-a văzut ce era de văzut. Dumnezeu a vrut să mai trăiesc. Nu ştiu ce se întâmplă cu mine dacă plecăm în America”, a dezvăluit Mirabela Dauer.

Mirabela Dauer: “Am avut mare încredere în medici”

Cu mult curaj şi încredere în Dumnezeu, aceasta a urcat pe masa de operaţie. Timp de mai bine de 6 ore, medicii de la Spitalul Fundeni au luptat pentru a-a salva viaţa, iar la final au decis să îi scoată un rinichi.

“După operaţie, doctorul a venit la mine şi mi-a spus direct, aşa cum îmi place mie. Mi-a spus că am un cancer foarte agresiv. Mi-a scos rinichiul, 52 de ganglioni, dar se extinsese şi la vezică. Totul la mine s-a întâmplat cu sufletul deschis, cu o mare încredere în medici, cu o mare încredere în Dumnezeu. Am zis că nu are cum, am atât de multe de spus, nu are ce să mi se întâmple”, a declarat Mirabela.

Cântăreaţa continuă şi acum tratamentul, este sub observaţie medicală, însă este încrezătoare că va fi totul bine.