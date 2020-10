Mirabela Dauer, momente șocante. Ce a pățit marea cântăreață: a fost umilită

Mirabela Dauer a povestit în emisiunea online moderată de Cristi Brancu prin ce episod dureros a trecut săptămâna trecută, în cabinetul unui medic. „S-a purtat oribil. M-am simțit ca ultimul om”, a declarat cântăreața.

Pe lângă bolile care vin odată cu vârsta, doamna muzicii românești a avut și altele de îndurat. Problemele de sănătate s-au accentuat în 2018, când, în urma unor analize, medicii i-au descoperit o piatră și o tumoră la rinichi. Pentru a elimina orice problemă de sănătate la organul afectat, doctorii au decis să-l scoată printr-o intervenție chirurgicală de urgență. Vedeta s-a refăcut complet, dar de atunci are grijă mare de sănătatea sa, ducându-se adesea la control. Cel mai recent, însă, a lăsat-o cu un gust amar.

„Am fost săptămâna trecută, într-o zi, să-mi fac fișa medicală pentru a-mi preschimba carnetul de conducere. Am fost la o policlinică, unde am început cu neurologia. Am intrat în cabinetul doamnei doctor, care de la început s-a uitat ciudat la mine, de parcă eram o infractoare. M-a întrebat cum mă cheamă. I-am răsuns că Scorțaru Mirabela (n.red numele real din buletin al cântăreței) și am venit să-mi preschimb carnetul. S-a uitat la mine și m-a întrebat ”Cu ce vă ocupați”, eu i-am spus că sunt artist liber profesionist”, a povestit interpreta.