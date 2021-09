Drama nebănuită a fostei câștigătoare X Factor România. Momente cumplite: ‘Am fost violată de 4 ori’

Una dintr cele mai cunoscute câștigătoare de la X Factor România face mărturisiri cutremurătoare legate de drama ei din copilărie. Tânăra artistă a povestit că a fost siluită de patru ori. Cum s-a întâmplat, de fapt, nenorocirea și cum se simte astăzi luptătoarea.

În 2016, Olga Verbițchi uimea pe toată lumea cu vocea ei incredibilă, atunci când pășea timid pe scena de la X Factor România. Carla’s Dreams a știut că va deveni o stea, iar publicul român a decis ca ea să fie marea câștigătoare a sezonului 6 al celui mai mare show de talente de la Antena 1.

Anii au trecut, iar cântăreața originară din Republica Moldova a intrat într-un con de umbră. Recent, însă, Olga Verbițchi a reapărut în centrul atenției mass-media odată ce a acceptat provocarea celor de la Kanal D de a participa la emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities”.

Are un zâmbet de milioane pe care-l afișează cu bucurie, însă în spatele acestei măști se află o dramă incredibilă. Olga Verbițchi a trecut prin foarte multe greutăți, în special în ultimii doi ani. Artista și-a deschis sufletul față de jurnaliști și le-a mărturisit cea mai mare tragedie a vieții sale.

Cântăreața are probleme grave de sănătate și suferă de anxietate și depresie severă, aceste boli fiind cauzate de traumele pe care le-a suferit în copilărie. Olga Verbițchi a recunoscut că viața nu a fost blândă cu ea și a supus-o la multe încercări la cei doar 20 de ani pe care i-a împlinit.

Fosta câștigătoare de X Factor România a mărturisit, cu un nod în gât, că a fost abuzată de patru ori în copilărie, traumă pe care nu a putut trece niciodată. De asemenea, până de curând, artista a fost implicată într-o relație toxică, iubitul ei fiind dependent de substanțe narcotice.

„Eu l-am cunoscut pe el când eram foarte jos, iar el mi-a dat impresia aia de… siguranță. Eu am mers pe miza asta, fără să mă gândesc la consecințe sau la cum este, de fapt, realitatea. Mă simțeam singură și mie îmi e frică de singurătate.

Am depresie și anxietate severă, dar nu doar din cauza lui. Le am de mult timp, am multe traume. De mic copil, sunt multe lucruri pe care oamenii nu le știu despre mine.

Eu am trecut prin foarte multe, mai ales în ultimii doi ani. Am pierdut oameni, am îngropat oameni… Bunicul meu, în primul rând, atunci am avut cel mai mare episod de depresie, plus traume din copilărie. Am fost violată de patru ori.

Sunt multe lucruri prin care am trecut și au fost foarte grele. Dacă nu era fostul meu prieten, eu nu aș fi aflat diagnosticul pe care îl am și nici nu aș fi început să mă tratez”, a declarat Olga Verbițchi, în exclusivitate pentru Cancan.