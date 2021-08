Drama lui Sebastian Chitoșcă, povestită din Germania. De ce nu poate veni în România după Survivor România

Sebastian Chitoșcă vine cu detalii emoționante în fața fanilor. Cunoscutul sportiv a dezvăluit motivul pentru care nu mai poate să joace fotbal. De ce nu poate să vină în România după finele concursului Survivor 2021?

Fostul concurent de la Survivor România 2021 vine cu dezvăluiri sincere despre cariera de fotbalist. Mulți dintre fanii acestuia nu înțeleg de ce tânărul sportiv a spus adio carierei și de ce nu revine pe meleaguri pentru a-și lua viața de la capăt după finele competiției din Republica Dominicană.

Sebastian Chitoșcă a vorbit acum despre cariera sa, viața în Germania și toate sacrificiile făcute pentru fratele lui drag. Fostul Faimos a renunțat la multe, iar acum a dezvăluit motivele pentru care a ales viața din străinătate alături de cei dragi.

Fostul fotbalist a mărturisit că oamenii îl judecă aspru pentru că nu a revenit în România să joace fotbal, dar el a ținut să precizeze că face tot posibilul pentru ca familiei să-i fie bine.

Misiunea lui este grea acolo unde se află pentru că are un frate de care trebuie să aibă grijă constant. Săturat de părerile tuturor, tânărul a spus că nu are cum să câștige lupta cu părerile rele ale oamenilor, dar speră ca aceștia să înțeleagă într-o bună zi totul.

”Eu am misiune grea aici. Oamenii mă judecă pentru că nu vin în România, să joc fotbal. Eu am un frate de care trebuie să am grijă. În fiecare zi sunt judecat pentru chestia asta. Dacă vrei să judeci pe cineva, pune și tu câteva întrebări înainte.

Evident nu am cum să câștig lupta asta a hate-ului. Poate într-o zi o să își dea seama oamenii că de aia nu evoluează, pentru că au parte neagră în ei. Noi oamenii, indiferent de ce probleme avem, nu vrem să le arătăm. Mulți dintre cei care pozează în fericire, au tristețe în suflet”

Sebastian Chitoșcă (Sursa: ‘Ștafeta mixtă’ – wowbiz.ro)