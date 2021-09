Cât de sărac a fost Cătălin Moroșanu, de fapt. Cum își distra soția fără niciun ban

Cătălin Moroșanu rupe tăcerea despre divorțul de soția sa, Georgiana. Sportivul român face dezvăluiri despre cea care i-a fost aproape timp de 17 ani. Este incredibil cât de sărac a fost concurentul de la „Survivor România” în trecut. Nimeni nu se aștepta la așa ceva!

Cătălin Moroșanu a decis să închidă gura lumii, după ce tot mai multe zvonuri spun că sportivul divorțează de frumoasa lui soție. Marele campion spune lucrurilor pe nume și oferă detalii despre cum stau cu adevărat lucrurile între el și Georgiana.

Jucătorul de K1 a vorbește foarte frumos despre blondină. Sportivul nu mai contenește să-și declare iubirea față de cea care i-a fost sprijin în ultimii 17 ani. Vedeta TV a povestit cât de sărac era în tinerețe. Nu avea niciun ban, iar singurul lucru pe care îl putea oferi Georgianei erau plimbările prin parcul Copou din Iași.

Ultimele declarații făcute de Cătălin Moroșanu clarifică situația despre căsnicia lui. Fostul concurent de la „Survivor România” a publicat o fotografie în care apare alături de Georgiana, alături de un mesaj foarte emoționant.

”Ai fost alaturi de mine din prima zi, iar de atunci au trecut 17 ani. Nu aveam sa iti ofer nimic material, faceam impreuna naveta cu trenul, locuiam in caminele de la Vladimirescu si singura distractie pe care ne-o permiteam era sa ne plimbam de mana in Copou.

Cand ti-am povestit despre visul meu, ai fost alaturi de mine din prima clipa. Cand nu aveam nimic, tu aveai grija sa fiu pe drumul bun. Cand ma intorceam obosit de la antrenamente, erai alaturi de mine. Cand pierdeam un meci, tu imi bandajai ranile. Indiferent de timp si timpuri, ai fost in dreapta mea. Mi-ai daruit o comoara, pe Natalis, si m-ai sustinut in fiecare secunda. Acum, cand am totul, eu sunt in continuare fericit ca te am pe tine. Te iubesc!”, a scris sportivul pe social media.