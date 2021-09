Câți bani a luat Sebastian Chitoșcă la Survivor România. Faimosul a dat cărțile pe față: ‘Munceam 4 ani în Germania’

Sebastian Chitoșcă trăiește pe picior mare de când s-a întors din Republica Dominicană. Fostul Faimos a câștigat o mică avere de pe urma participării sale la Survivor România sezonul 2.

A fost unul dintre cei mai controversați și populari concurenți de la Survivor România sezonul 2, iar prietenia sa cu Zanni i-a adus multă notorietate în rândul fanilor emisiunii de la Kanal D și nu numai.

Sebastian Chitoșcă a povestit despre experiența unică de la Survivor și ce sumă fabuloasă de bani a câștigat în urma participării sale ca Faimos în cadrul competiției din Republica Dominicană.

Deși suma este confidențială și legile contractului semnat cu Kanal D îl împiedică să spună o cifră exactă, fostul sportiv a declarat că a încasat cât ar fi câștigat în patru ani de muncă în Germania.

„La Survivor am făcut destul de mulți bani. E confidențială suma, dar ar fi trebuit să lucrez vreo 4 ani în Germania pentru a face banii ăia. A fost bine, financiar am susținut familia. Eu am dus greul întotdeauna. Ea doar de când lucrează, de acum, susține financiar familia.

E de apreciat că nu a stat cu mine pentru banii mei, niciodată nu a fost chestia asta. Acum sunt mai relevant decât eram ca fotbalist.

Săptămâna trecută gândeam că aș ruga oamenii de acasă să nu mai alerge după bani. Dacă au o familie ce îl iubește cu adevărat, și oamenii ăia suferă când aleargă după bani, le-aș spune să să nu mai alerge după bani, pentru că îi vor câștiga, dar vor pierde familia.

Acum, după ce am stat de vorbă cu mai mulți oameni familiști, spun că trebuie să le faci pe ambele fără nicio diferență. Să faci banii, să satisfaci și familia. Asta ai să o faci doar când ești copt la minte.”, a declarat Sebastian Chitoșcă, exclusiv pentru GSP.