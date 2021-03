Drama lui Nuami Dinescu. Prin ce a trecut din cauza personajului ‘Tanța’. 

O știi drept Tanța lui Teo. Etern optimistă, mereu cu zâmbetul pe buze, actrița Nuami Dinescu joacă, în prezent, rolul Floricăi în serialul Adela de pe Antena 1. Puțini sunt cei care știu că actrița a trăit o adevărată dramă. Cum a fost Nuami Dinescu la un pas de moarte și ce a pățit din cauza personajului Tanța.

Nuami Dinescu este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din România. Optimismul, bucuria de a trăi și zâmbetul pe care l-a afișat mereu pe chip au făcut ca simpatica artistă să câștige inimile a mii de români din toate colțurile țării. După ce a jucat, timp de mai mulți ani, rolul Tanței în emisiunea lui Teo Trandafir, faimoasa actriță joacă, în prezent, rolul Floricăi în serialul Adela de pe Antena 1.

Nuami Dinescu a mărturisit că a scăpat cu greu de umbra personajului Tanța, confruntându-se cu superficialitatea oamenilor

„Toate sunt personajele mele, ăsta este singurul lor lucru comun. Tanţa, Viorica, Florica sunt personaje cărora, instinctiv, le-am dat câte ceva din mine. Mi-a luat mult să scap de „Tanţa“ pentru că, fiind zi de zi la televizor, personajul s-a fixat în memoria tuturor şi drama a fost că, din acest motiv, mulţi ani nu am putut lucra nimic, din cauza superficialităţii producătorilor de televiziune şi a regizorilor care pun un actor într-un singur tipar.

Ceea ce puțini știu este că orice zâmbet puternic ascunde o durere nemărginită. Actrița Nuami Dinescu s-a luptat, mult timp, cu depresia și gândurile negre care îi întunecau mintea. Reputata actriță crede că s-a născut având probleme cu anxietatea și a avut parte de multe momente dificile în viață, pe care le-a trecut cu bine, eventual. Mai mult de atât, actrița a spus că a fost la un pas de a-și pierde viața, acum 30 de ani.

„Cred că m-am născut aşa, copil anxios, înclinat spre poezie, lirism, romantism şi cai verzi pe pereţi. Pe urmă, vine viaţa reală şi te culcă la pământ. Mai vin nişte încercări grele de tot, la 27 de ani, şi pe alea chiar nu le înţelegi şi se adună. Din 1990, când am avut un „blind date” cu moartea, dar m-a salvat un medic iscusit, sunt cu depresia pe lângă mine.

Am o formă mai uşoară, nu am luat niciodată medicamente. Meseria m-a salvat, mă ţine în echilibru, de asta şi lucrez cu oricine are nevoie să se descopere, să se înţeleagă şi să se iubească aşa cum e.”, a completat actrița pentru sursa citată anterior.