Drama secretă trăită de Nuami Dinescu în pandemie. A murit după ce ea a primit un rol

Nuami Dinescu s-a confesat, într-un interviu pentru Click!, mărturisind că cea mai mare pierdere pentru ea în ultimul an a fost dispariția mamei sale. Actrița a dezvăluit ce a pierdut și ce a câștigat în ultimul an.

”Am pierdut-o pe mama. Asta a fost cea mai mai mare pierdere din anul ăsta şi din viaţa mea. Altfel, am nişte prieteni care au iniţiat conferinţe şi emisiuni online tot anul şi am învăţat tot felul de lucuri de la ei, asta am câştigat. Şi oameni care în pandemie s-au apropiat, ce ciudat sună, de sufletul meu şi acum îmi sunt prieteni”, a spus actrița, pentru Click!