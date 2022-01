Drama fostei concurente de la Survivor România. Doctorul i-a spus că nu poate avea copii

Amna este o prezență tare plăcută pe micile ecrane din România. Frumoasa blondină este una dintre cele mai talentate și apreciate cântărețe din showbizul românesc, iar notorietatea ei a crescut de când a participat la Survivor România și Bravo, ai stil! Celebrities. Ce dramă se ascunde în spatele zâmbetului ei larg. De ce nu mai poate avea copii.

Talentată, carismatică, frumoasă, plină de energie și cu o voce desăvârșită. Amna deține pachetul complet al unui artist de top, iar recent vedeta și-a îndesit aparițiile la televizor, de când a participat la emisiunile Survivor România, anul trecut, și Bravo, ai stil! Celebrities, unde este concurentă în prezent.

Drama trăită de fosta concurentă de la Survivor i-a impresionat pe internauți. Mereu optimistă și plină de voioșie, puțini sunt cei care știu că, în spatele acelui zâmbet de milioane, se află o dramă imensă și multe momente de durere.

Artista a dezvăluit, în cadrul unui podcast de pe Youtube, faptul că medicii i-au dat cea mai dură veste pe care o poate primi o femeie care vrea să fie mamă, aceea că nu mai poate avea alți copii.

Amna a trecut prin momente îngrozitoare atunci când specialiștii i-au pus un diagnostic greșit, deși vedeta era, într-adevăr, grav bolnavă. Deși i s-a spus că nu poate avea copii, vedeta are, în prezent, un băiețel de 7 ani cu fostul ei soț.

„Mie mi s-a spus că nu o să am copil. Am un băiețel absolut superb, minunat, de 7 ani. Nu luați nimic ca atare din ceea ce vi se întâmplă. A venit natural, când nu mă mai chinuiam. (…) Am zis că nu e adevărat. S-a întâmplat de Crăciun, de aceea i-am și pus numele Cristian. Speranța există!”, i-a dezvăluit Amna Roxanei Nemeș, în podcastul vedetei.

Fosta vedetă de la Survivor România era programată pentru o operație de îndepărtare a colului uterin, dar cu câteva ore înainte a decis să nu mai facă această intervenție chirurgicală. Într-un final, s-a dovedit a fi cea mai bună decizie, iar artista a devenit mămica unui băiețel minunat.

„Eu am vândut mașina ca să îmi iau piesa. Am renunțat la jobul meu de translator. Eram foarte bolnavă. Nu știe nimeni asta. Nu știam dacă o să mai trăiesc. (…) Cineva de la Fundeni mi-a pus un diagnostic greșit. Iar eu, timp de un an de zile, am trăit cu ideea că sunt mult mai bolnavă decât eram de fapt și a trebuit să ajung în Austria ca să înțeleg că eu nu sunt bolnavă atât de rău și că e totul tratabil.

Dar, am trăit cu o dungă în buletin și cu niște analize la Fundeni în fiecare marți, timp de un an. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru toată lecția asta! Nu aș fi avut curaj niciodată în viața mea, dacă nu cântam în fiecare noapte în cafenele pe 100 de lei ca și cum era ultimul meu recital, să las jobul, ca să fac muzică. Și atunci am zis că nu știu cât mai trăiesc și că vreau să cânt.”, a povestit Amna într-un podcast de pe Youtube.