Drama Elenei Merișoreanu s-a aflat acum. Ce probleme grave de sănătate are îndrăgita artistă

Ce dramă trăiește Elena Merișoreanu? Una din cele mai iubite interprete de muzică populară are probleme grave de sănătate. Fanii ei au aflat abia acum totul. Ce afecțiune are celebra cântăreață?

Fanii Elenei Merișoreanu sunt îngrijorați pentru aceasta. Interpreta de muzică populară în vârstă de 73 de ani are tot mai multe probleme de sănătate, iar vizitele dese la medici au devenit deja o obișnuință.

Aceasta și-a deschis sufletul și a oferit mai multe detalii despre starea sa de sănătate și de problemele cu care s-a confruntat fără ca nimeni să știe. Cântăreața a fost diagnosticată greșit și a urmat un tratament medicamentos în urma căruia a început să se simtă din ce în ce mai prost.

De asemenea, și-a înștiințat fanii că urmează să fie operată din nou, dar trebuie să mai treacă timpul pentru că abia a suferit o altă intervenție în urmă cu o lună și jumătate.

‘Cu piciorul operat, simt că zbor cu el, dar celălalt trebuie să-l operez. O să mă operez, văd că operația nu este grea. Recuperarea este mai grea, dar trece. Am programat-o, dar mai durează puțin, pentru că am fost operată de fiere și, dacă am avut anestezie generală, trebuie să treacă, totuși, câteva săptămâni bune’

Elena Merișoreanu