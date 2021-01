Drama Danielei Gyorfi. Cu ce boală grea s-a luptat în ultimul an, de fapt

Daniela Gyorfi și-a surprins fanii în ultima perioadă cu câteva povești foarte dure pe care le-a trăit. Acum, vedeta a mărturisit cu ce boală grea a fost nevoită să se lupte în ultimul an. De ce a suferit celebra cântăreață?

Drama Danielei Gyorfi. De ce boală a suferit?

Daniela Gyrofi e apreciată de public în special pentru felul transparent de a fi. Aceasta le oferă des detalii fanilor despre viața ei, considerându-se un om ca toți ceilalți care are parte de bucurii și evenimente care îi oferă lecții veritabile de viață. Solista a dezvăluit că a suferit o depresie cumplită din cauza pandemiei, iar deși agenda sa e plină de evenimente, concertele lipsesc cu desăvârșire.

Solista a povestit tot ce a avut pe suflet în această perioadă în cadrul unui interviu pentru impact.ro. Se pare că faptul că s-a gândit la viitor și a pus ceva bani deoparte a fost salvarea acesteia. Blondina nu trebuie să-și facă griji pentru moment în ceea ce privește partea financiară, pentru: ”Am ceva bani puși deoparte, încât să-i asigur fetiței mele, Maria, acum elevă în clasa a treia, tot ceea ce are nevoie. Doar că banii se duc, conturile se subțiază.”

Nimeni nu s-ar fi așteptat ca ea să povestească și un moment de cumpănă petrecut în aceste vremuri. Cântăreața a declarat că a intrat în depresie în aprilie-mai, perioadă în care plângea non-stop.

„Am avut un șoc”

„Stăm acasă și tot ascultăm știrile. Mai am filmări, clipuri, dar nu și spectacole. Nu mor de foame, dar nici să mint că-mi merge bine nu pot. Asta fac de 30 de ani, cum să te apuci acum de altceva? La noi nu e ca-n alte țări. Avem prieteni prin Anglia, Spania, Germania, toți care nu și-au putut desfășura meseria au fost ajutați de stat. Astă-vară am mai cântat pe la evenimente restrânse, dar cam atât”, a detaliat vedeta.