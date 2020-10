Drama Cristinei Spătar: ”Cred că e un blestem. Acum am aflat că și el are cancer”

“Regina muzicii R&B” trece prin momente cumplite. După ce mama sa a murit de cancer, Cristina Spătar face un anunţ dureros despre una dintre cele mai dragi persoane din viaţa ei.

Invitată la “Vorbeşte lumea”, emisiune difuzată pe Pro TV, Cristina Spătar a vorbit despre drama prin care trece. “Regina muzicii R&B” a dezvăluit că o altă persoană din familie suferă de cancer – tatăl său. Amintim că mama cântăreţei a decedat după o luptă grea cu această boală nemiloasă.

”Cea mai mare lovitură a fost atunci când mama s-a îmbolnăvit de cancer și a murit, apoi. Am fost lângă ea în toată acea perioadă grea, sora mea era plecată în Italia. Am văzut-o cât a suferit. Era o ființa blândă, nu ne certa, nu ne bătea. Tata nu a fost lângă ea. A părăsit-o. Cred că asta i-a scurtat viața mamei mele.

Tatăl meu a încercat mai multe relații, toate femeile cu care a fost ar fi murit de cancer. Cred că e un blestem. Acum am aflat că și el are această boală. Eu și sora mea vrem să-i fim alături. Există un Dumnezeu și el îmi dă putere, lecții. Fiecare are un Dumnezeu, o cruce de dus. Eu o duc pe a mea, e mai grea”, a spus Cristina Spătar, la Pro TV.