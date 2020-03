Cristina Spătar, anunț neașteptat despre nuntă! Ce se întâmplă cu iubitul tinerel

Cântăreața Cristina Spătar se poate numi o femeie împlinită. Artista are doi copii superbi, Aida și Albert, și un iubit tinerel de care este îndrăgostită până peste cap, și care, o iubește la fel de mult.

Când are loc nunta?

Și pentru că relația merge bine, atât apropiații cât și partenerul Cristinei, se gândesc deja la marele eveniment, cea sceptică în privința nunții fiind chiar artista. După ce a trecut printr-un divorț dur, vedeta are motive să zâmbească din nou. Cu toate acestea, ea se prezintă destul de precaută. Invitată la Antena Stars, Cristina a ţinut să lămurească unele aspecte privind nunta cu iubitul tinerel.

„Nu m-aș mai mărita sau m-aş mărita dar nu aş mai îmbrăca rochia de mireasă. Actele nu folosesc la nimic, decât să împarţi nişte bunuri la un moment dat. Am testat şi cu acte şi n-a mers”, a spus ea.

Este fericită artista?

Vedeta se declară o persoană liniștită și fericită, chiar dacă nu are planuri concrete de nuntă. „Sunt liniştită, sunt ok, sunt împăcată”, a declarat Cristina Spătar. Deşi trăieşte o poveste de dragoste frumoasă alături de iubitul ei, artista a destăinuit că nu are niciun plan de viitor şi că se bucură de fiecare moment.