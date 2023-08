Drama care a schimbat-o complet pe Dana Rogoz. Avea doar 8 ani când s-a întâmplat: „Am trecut cu greu”

Dana Rogoz este una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Este îndrăgită și are o mulțime de fani, dar puțini știu că viața ei nu a fost mereu roz. Este celebră acum și are o familie perfectă, dar în copilărie a suferit o traumă ce a marcat-o complet. Nu a vorbit despre acest episod până acum.

Dana Rogoz este o femeie în toată firea acum, care se poate declara împlinită din toate punctele de vedere. Are o carieră de succes acum și este apreciată în toată țara, dar lucrurile nu au mers mereu la fel de bine.

A strălucit pe scenă încă de mică și simțea că poate reuși orice. Totuși, la vârsta de opt ani, lucrurile au luat o altă formă: a pierdut încrederea pe care o avea și a ajuns aproape în punctul de a claca, de a renunța la tot.

Dincolo de ce se vedea pe ecran, eu eram altcineva. Înainte de Abracadabra am fost în ”MiniSong”, aveam vreo trei ani și ceva, apoi pe la opt ani s-a întâmplat un eveniment peste care am trecut mai greu”, spune Dana Rogoz.

Pe când avea doar opt ani, idolul ei și cel care a sprijinit-o mereu s-a stins din viață. Ion Mihalea, cel care a fost ca un tată pentru ea și fratele ei, a plecat din această lume. Dacă pentru fratele actriței s-a terminat atunci cariera de actor, ea a fost ceva mai norocoasă și s-a repus pe picioare.

„Da, și a dispărut dintr-o dată. Pentru mine el a fost o figură paternă și pentru mine, și pentru fratele meu Dar m-a marcat atunci lucrul ăla, a dispărut dintr-o dată… A fost șocant pentru că a fost prima moarte la care am ”asistat”.

Am avut șansa ca la mine să se lege lucrurile, pentru fratele meu, când a murit Mihalea s-a închis acest drum. Eu am avut noroc, am dat un casting, în 1994 am dat casting pentru PRO TV, apoi ușor-ușor mi-am dat seama pe parcurs că am avut noroc, a urmat și serialul ”La Bloc” și eu am reușit să mă mențin pe linia aia, știi..”, a mărturisit Dana Rogoz în cadrul unui podcast.