India Roxana, fetița adoptată de Dana Nălbaru și Dragoș Bucur. Cum arată acum FOTO

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au o familie frumoasă. Deși nu apar des la televizor, în mediul online publică poze cu copiii lor, inclusiv cu fetița pe care au adoptat-o în urmă cu trei ani de zile.

India Roxana, fetița adoptată de Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, a crescut

Ei au dovedit că acest lucru este posibil și au arătat tuturor ce bucurie imensă trăiesc alături de copilul adoptat. În urmă cu trei ani, cei doi făceau publică vestea că au adoptat un copil. Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au făcut toate actele necesare, au urmat indicațiile și au reușit să o adopte pe India Roxana, o fetiță de etnie rromă. Atunci, micuța avea doar cinci ani.

Timpul a trecut, iar India Roxana s-a acomodat cu noua familie, crescând alături de alți doi copii pe care Dragoș Bucur și Dana Nălbaru îi au împreună, Sofia, în vârstă de 15 ani, și Kadri, în vârstă de cinci ani.

India Roxana se bucură de viața pe care o are acum, are 8 ani, iar judecând după reacția fanilor când au văzut-o, totul este perfect: „În sfârşit, cea mică nu mai are atâta tristeţe în privire… Nu cred că a fost uşor. Bravo vouă!”.

Dana Nălbaru a povestit că atunci când s-a aflat că a adoptat o fetiță, ea și soțul ei au fost nevoiți să fie absolut convinși de pasul făcut și de responsabilitatea imensă:

„A trebuit să fim amândoi absolut convinşi şi sinceri vizavi de subiectul asta, pentru că a adopta un copil nu e un lucru uşor. Şi vine cu tot felul de provocări. Din punctul meu de vedere, cel mai greu a fost să o înţeleg. Pentru că ea la 5 ani e un copil care are deja un bagaj de informaţii în spate, o anumită educaţie şi pe lângă traumele pe care le-a avut, dacă cu copilul biologic există acea comunicare chimică, hormonală şi îl înţelegi, fără să vorbeşti, cu Roxana nu a existat lucrul acesta şi asta mi s-a părut cel mai greu lucru pentru că a trebuit să înţeleg lucruri care îmi erau aproape imposibil de înţeles şi a trebuit să găsesc metode de comunicare cu ea.”

Cum a fost aleasă India Roxana

Dana Nălbaru a mai povestit și cum a ales-o pe India Roxana, dintre atâția copii, mai ales că ea a fost pe lista celor greu adaptabili.

„Da, noi ne-am dorit la modul real să salvăm viaţa cuiva. Eu eram implicată şi mă implic în continuare în tot felul de activităţi umanitare. Nu fac mare tam-tam din asta, dar mă implic atât cât pot. Însă, la un moment dat, mi-am dat seama că, totuşi, nu ies din zona mea de confort. Atunci am simţit că vreau să merg mai departe, că nu e o implicare suficientă în a schimba cu adevărat viaţa cuiva. Mi-am dorit asta pentru că viaţa a fost extrem de bună cu mine. Eu am trecut prin tot felul de greutăţi de-a lungul vieţii, dar pe lângă asta, viaţa mi-a dat înapoi extraordinar de multe. Şi atunci am simţit că vreau să dau cuiva, la modul real, ceva înapoi. Aşa a apărut ideea adopţiei, pentru că atunci când adopţi un copil, schimbi real viaţa lui. E clar că Roxana ar fi avut o cu totul altă viaţă dacă noi nu am fi adoptat-o. Am vorbit cu Dragoş, care a rezonat la această idee. Când am încheiat procesul de adopţie, puteam aştepta să ni se genereze un copil, dar noi am ales să ne ducem la lista copiilor greu adoptabili şi să găsim o fetiţă pe care nu o vrea nimeni. Nu suntem singurii oameni. Sunt o grămadă de oameni care fac lucruri mult mai frumoase decât noi.”, a spus DAna Nălbaru, potrivit OK Magazine.

Deși au apărut mai multe critici când s-a aflat de gestul ei și al soțului, nu au luat în seamă gurile rele, ci doar comentariile constructive.

„Da, am trecut şi eu prin etapa asta. Mi-am dat seama că există o metodă extrem de simplă: să nu citeşti comentariile. Şi asta nu pentru că nu accept comentariile negative sau pentru că aş avea eu cultul Dana Nălbaru, ci pentru că îmi face rău. Una dintre metodele prin care pot să-mi păstrez echilibrul emoţional este să nu-mi hrănesc absolut deloc viaţa cu lucruri negative.

Eu când fac un lucru, de exemplu retragerea Sofiei de la şcoală, adopţia Roxanei sau orice altă decizie, nu fac asta pentru ceilalţi. Eu fac lucrurile pentru că aşa consider că e bine şi nu cer părerea nimănui. Dacă postez un anumit lucru pe reţelele de socializare fac asta din bună credinţă, pentru că poate cineva rezonează cu ceea ce eu am făcut, poate se simte inspirat şi-l ajută în vreun fel. Dacă unii simt nevoia să fie hateri până în cel mai grav mod posibil nu e treaba mea, pentru că eu nu cer părerea nimănui. Aşa mi-am dat seama că nu trebuie să stau să citesc mesajele negative care îmi fac rău. Şi pur şi simplu le dau delete. Nu mă interesează.”

Dragoş Bucur a spus că i-a fost uşor să o adopte pe India Roxana

Dragoș Bucur a precizat în urmă cu câțiva ani că procesul de adopție al fiicei sale a fost simplu. Nu a durat mult și s-au îndrăgostit imediat de India Roxana.

„Ştiţi că fetiţa noastră mijlocie, Roxana India, este de etnie rromă. În timpul procesului de adopţie, există nişte întâlniri de grup, unde vin mai multe familii şi discută. Din 12 familii, 11 nu voiau să audă de un copil de etnie rromă. Nu voiau să audă, au scris pe hârtie nu vrem copil de etnie. (…)

De asta a fost simplu, cei care spun că e foarte complicat au nişte cerinţe greu de îndeplinit. Ei vin şi scriu pe foaie: vreau un copil blond, cu ochi albaştri, de sex feminin, între 6 luni şi un an şi două luni, născut în zodia Leu, fără să exagerez, din tată intelectual, mamă studentă, născut în Muntenia, evident că e greu aşa.”, a precizat el într-o apariţie la tv.