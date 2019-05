Dragnea și Tăriceanu, nu o schimbă încă pe Dăncilă, cu o condiție

Cu doar câteva zile rămase din campania electorală, Dragnea și Tăriceanu au făcut turul posturilor de televiziune. Având în vedere derapajele lui Dăncilă, mulți au fost curioși dacă își va mai păstra funcția.

Liderul ALDE a fost invitat aseară la Realitatea TV. Pe lângă faptul că a primit niște întrebări destul de dificile legate de greșelile ostentative ale premierului în perioada sa de activitate, apogeul interviului a constat într-o întrebare simplă. Cât va mai fi tolerată Dăncilă în fruntea guvernului?

În încercarea de a nu isca vreun conflict între partidele de guvernare, Tăriceanu a fost cât se poate de discret cu răspunsul său. A insistat pe faptul că nu vede niciun motiv pentru a se renunța la Dăncilă. În încercarea de a fi spiritual, a apelat la o vorbă în engleză pentru a-și argumenta afirmația. ”Există o vorbă în engleză care spune așa: Never change horses in the meedstreet – Nu schimba niciodată caii în mijlocul râului. Nu văd niciun motiv pentru ca să renunțăm la doamna Dăncilă, să schimbăm primul-ministru”, a declarat la Realitatea TV călin Popescu Tăriceanu.

În același context însă, președintele Senatului a aruncat o critică la adresa performanței lui Dăncilă. ”De altfel, a și făcut propunerea și cred că era mult mai potrivit ca doamna Dăncilă să recurgă la formula restructurării prin Parlament, având în vedere refuzul dat de președinte. dar este atribuția finală a premierului să decidă cum face remanierea . Nu aș vrea să ajungă la vorba mea că ar fi trebuit o restructurare”, a mai spus liderul ALDE.

De partea cealaltă a baricadei, Liviu Dragnea a încercat să facă valuri la România TV. Întâmpinat cu aceeași întrebare, el a spus că Viorica Dăncilă își va păstra poziția în Guvern, ”dacă își face treaba”. „Noi nu avem de gând să schimbăm premierul. (…) Doamna Dăncilă poate să rămână acolo până în 2020 dacă îşi face treaba, nici eu şi nici altcineva nu are nicio treabă cu dumneaei. Inventează subiecte că nu au ce să spună. Ei nu pot să spună: am făcut asta pentru România. Ei ori ne înjură, mă înjură pe mine şi presează toate instituţiile împotriva mea, ori vin cu minciuni”, a afirmat Dragnea, la România Tv, în legătură cu declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis

Confruntat cu un scenariu cât se poate de real al unei posibili demisii din partea lui Dăncilă, liderul PSD aproape că a refuzat să răspundă. „Nu are cum. Vorbim discuţii. Aruncă Iohannis o piatră în apă şi ne aruncăm noi, oamenii normali la cap, să o scoatem. Nu este subiect, nu am ce să spun”.