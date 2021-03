Dovada clară că Vlad Gherman nu a uitat-o pe Cristina Ciobanașu. Cuvintele sunt de prisos

Despărțiți dar împreună, cam așa poate fi definită relația dintre Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman. Chiar dacă cei doi au hotărât să pună punct relației lor de nouă ani de zile, actorii din serialul Adela au fost surprinși într-o ipostază inedită de 8 martie, spre bucuria fanilor. Ce a postat Vlad Gherman te va emoționa.

Vestea că Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu s-a despărțit a venit ca un șoc pentru toată lumea. Nimeni nu se aștepta ca după nouă ani de relație cei doi actori să își separe drumurile, când fanii abia așteptau să-i vadă unindu-și destinele în fața altarului. Deși cei doi nu mai formează oficial un cuplu, Cris și Vlad sunt mereu văzuți unul în preajma celuilalt datorită proiectelor la care lucrează împreună, precum serialul Adela, care rulează, în prezent, la Antena 1.

La începutul lunii februarie Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au realizat un clip, ajuns viral în doar câteva minute, în care explicau motivele pentru care au decis să se despartă. Actrița a fost cea care a inițiat conversația dureroasă, invocând ca motiv faptul că nu mai aveau dorințe comune. Este clar că Vlad Gherman nu o poate uita cu ușurință pe femeia care i-a fost suflet pereche timp de nouă ani de zile. Cu ocazia Zilei Femeii, actorul a postat o fotografie în care apare alături de Cristina Ciobănașu, alături de un mesaj emoționant.

De când și-au anunțat separarea, cei mai mulți dintre fanii celor doi artiști sunt foarte triști si le scriu, la aproape fiecare postare pe care o distribuie Cris și Vlad în mediul online, să se gândească mai bine și să se împace, deoarece ar fi păcat de toți acei ani minunați în care s-au iubit. Părerile au fost împărțite, dar există și câțiva dintre admiratorii celor doi care le respectă decizia și le doresc tot binele din lume, chiar dacă au luat-o pe căi separate în viață.

„Chiar ne-am dorit să funcţioneze, pentru că ştiam ce avem lângă noi. De multe ori am renunțat la dorințele noastre doar ca să funcționeze relația (nu e un lucru sănătos, dar am încercat). Am făcut sacrificii, compromisuri în egală măsură. Cristina este în continuare pentru mine cea mai specială persoană. O fire sensibilă, un om blând și altruist, o persoană puternică și curajoasă. Nu cred că voi înceta vreodată să o iubesc, indiferent de tipul de iubire pe care i-o port”, a declarat, acum ceva timp, Vlad Gherman.