Ce se întâmplă acum cu Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu. Fanii au răbufnit din cauza lor

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au despărțit după o relație de 9 ani. Deși au făcut anunțul împreună și au spus că vor rămâne prieteni, cei doi actori încă suferă unul după celălalt și fiecare dintre ei încearcă să se acomodeze cu noua viață.

Fanii celebrului cuplu au fost șocați de vestea despărțirii celor doi. Mai mult, ei încă speră că este vorba despre o farsă și așteaptă cu sufletul la gură ca tinerii să facă anunțul conform cărora totul a fost doar o glumă. Alți fani cred că este doar o chestiune de timp până când se vor împăca și totul va fi reveni la normal.

”Doar eu mai astept nunta? Cum sa ii facem sa se împace? Îi iubesc și nu suport sa-i vad despărțiți @cristinaciobanasu_oficial și @vladgherman_oficial voi va mai iubiti? Dacă da, de ce v-ați despărțit? Am plans o ora jumate întruna și acum 3 ani am jurat că dacă va despărțiți nu voi mai crede in iubire adevărată a venit și momentul asta 😭”, a fost mesajul unei fane.

Cu toate că Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au tratat subiectul despărțirii foarte matur și au apărut ulterior în emisiuni tv unde au explicat de au ajuns la această decizie și că este cel mai bine pentru ei, fanii încă nu pot accepta realitate. Asta și pentru că cei mai mulți dintre fanii actorilor îi cunosc de pe vremea serialului Pariu cu Viața și a formației La La Band, iar vârsta fanilor cuplului este una încă fragedă.

Cei doi au făcut anunțul despărțirii cu lacrimi în ochi și chiar dacă ambii încă suferă în urma deciziei, Vlad și Cristina spun că era timpul ca fiecare să o ia pe drumul său.

”Chiar ne-am dorit să funcţioneze, pentru că ştiam ce avem lângă noi. De multe ori am renunțat la dorințele noastre doar ca să funcționeze relația (nu e un lucru sănătos, dar am încercat). Am făcut sacrificii, compromisuri în egală măsură. Cristina este în continuare pentru mine cea mai specială persoană. O fire sensibilă, un om blând și altruist, o persoană puternică și curajoasă. Nu cred că voi înceta vreodată să o iubesc – indiferent de tipul de iubire pe care i-o port.”, a declarat Vlad Gherman.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au rămas prieteni

Tinerii au rămas prieteni și filmează în continuare pentru serialul în care joacă amândoi. Ambii recunosc că nu este ușor, însă prietenia care i-a legat la început este liantul care îi ajută să funcționeze acum împreună, după o poveste de iubire consumată.