Dovada clară că fiica lui Gigi Becali îi calcă pe urme. Ce gest a făcut tânăra în prag de Crăciun VIDEO

Fiica lui Gigi Becali îi calcă pe urme latifundiarului. Tânăra a făcut un gest emoționant în prag de Crăciun pentru o tânără care și-a pierdut casa în flăcări, iar acum doarme într-un depozit. Cea care a auzit strigătul de ajutor al tinerei a fost fiica lui Gigi Becali, care i-a redat speranța ei și tatălui ei.

Fiica lui Gigi Becali a văzut la televizor povestea tinerei care și-a pierdut casa în flăcări, iar acum doarme într-un depozit și s-a gândit să îi ofere sprijin, acum, în prag de sărbători.

Alături de tatăl ei bolnav, femeia luptă ca să supraviețuiască. Însă după aproape un an de locuit într-un depozit de la marginea Capitalei, tânăra pe nume Cristina și tatăl ei se mută într-o casă nouă, pentru că va primi un apartament în care să locuiască temporar, până va reuși să își refacă locuința făcută scrum.

Tânăra a fost nevoite să renunțe la facultate și să se angajeze. Visul ei era să devină medic veterinar.

De menționat este George Becali face profituri uriașe din imobiliare. Fiicele și ginerele acestuia au cosntruit blocuri într-o zonă exclusivistă. Latifundiarul le oferă tinerilor consiliere, având în vedere experiența sa în imobiliare, iar afacerea a prins contur.

Becali are o firmă nouă, de data aceasta, iar ea pare să dea roade, mai exact, o agenţie imobiliară prin care sunt comercializate locuinţele construite de fiica şi ginerele lui. Astfel, fiica cea mare a lui Gigi Becali împreună cu soțul ei construiesc aproape 100 de apartamente, conform informațiilor din spațiul public. Mai mult, pentru anul viitor, aceștia pregătesc alte 98 de locuințe.

Proiectul imobiliar se construiește pe un teren generos al lui Gigi Becali, care se arată extrem de încrezător în acest domeniu de afaceri.

Aveam planuri și înainte, dar acum piața a crescut, e cerere multă, ofertă nu prea e, și atunci dacă tot e am zis hai să ne apucăm să facem”, a declarat Becali.

Astfel că Gigi Becali are cu ce se mândri, pentru că pe urmele lui calcă fiica cea mare, Theodora Becali Mincu, în vârstă de 26 de ani. Despre averea fabuloasă a lui Gigi Becali a vorbit și Dumitru Dragomir.

„Nu are nimeni banii lui, credeți-mă că știu ce spun. La banii pe care-i are acesta… Nu are nimeni atâta avere în țara asta. Eu spun din cunoștință de cauză”, spunea Dumitru Dragomir.