Gigi Becali și-a desființat una dintre vedetele echipei: „El nu vede? El nu-și dă seama?”

Gigi Becali și-a desființat una dintre vedetele echipei. Patronul FCSB e aprig la mânie, chiar și cu oamenii pe care-i apreciază. Latifundiarul s-a dezlănțuit după meciul cu Rapid, de miercuri seară, la adresa unuia dintre fotbaliștii la care, paradoxal, ține cel mai mult. Deși echipa sa a învins cu 3-1, Becali l-a sfătuit pe jucător să se lase de fotbal.

Gigi Becali i-a oferit, în septembrie, un salariu de 20.000 de euro pe lună și o primă de instalare de 200.000 de euro la sosirea fotbalistului de la Damac FC, echipă din Arabia Saudită. În precedenta „trecere” pe la FCSB, între iulie 2017 și iulie 2018, Constantin Budescu a bifat 37 de meciuri jucate, reușind 13 goluri și 12 pase decisive. Apoi, Becali l-a vândut pentru 2,5 milioane de euro la Al-Shabab.

De data aceasta, Gigi Becali nu mai e deloc încântat de prestațiile fotbalistului pe care l-a lăudat mai mereu. Budescu a dat un singur gol și doar o pasă decisivă în cele 10 apariții de până acum. În partida cu Rapid, a început ca titular, dar a fost schimbat la pauză de cel care avea să devină unul dintre eroii partidei, Ianis Stoica.

Gigi Becali nu pricepe ce se întâmplă cu fotbalistul de 32 de ani. „Budescu nu e Budescu”, a declarat patronul FCSB, uimit și el de transformarea în rău a unuia dintre jucătorii săi preferați.

„Eu spun ce cred eu, trebuie să spunem adevărul. Eu nu am diplomația aia, eu spun ce văd. Budescu nu este Budescu. A fost altceva, nu știu ce a fost. Știi care e treaba? La un moment dat, un jucător, oricât de mare talent ar avea, când mingea e la tine, și nu ai iuțime sau agerime pentru a putea să o păstrezi și vine și ți-o fură adversarul, părerea mea e că nu mai ai ce să cauți la fotbal. Eu așa cred. Dacă îți fură mingea, toate mingile le dai la adversar, degeaba”, a declarat Gigi Becali la PRO X.

Gigi Becali a mărturisit că îl iubește pe Budescu, dar că probabil el nu va mai apărea pe teren, în contextul prestațiilor și atitudinii sale.

„Nu e atac, eu îl iubesc pe Budescu, numai că îi spun și lui astea. El nu vede? El nu-și dă seama? El crede că înțelege cel mai bine. Noi nu vedem asta sau ce? Nu ai voie. Când se întâmplă așa ceva, gata, ai o problemă. Salariul, când ai o înțelegere, trebuie să-l dai așa cum te-ai înțeles. Eu n-am spus de salariu, eu spun părerea mea despre calitatea lui de la ora asta. El e foarte talentat și vrea să dea pase decisive, ridică capul, dar dacă nu se coordonează e o problemă mare. La noi nu va fi o problemă, eu o să mă înțeleg cu Budescu. Banii pe care eu i-am promis îi va primi. Eu nu cred că-l vom mai vedea pe teren. Stai să vedem, poate are el o metodă de antrenament, să vedem ce face Toni Petrea. Poate are Toni Petrea o metodă, el decide”, a mai spus Gigi Becali, conform aceleiași surse.

FCSB se menține pe locul 2 în Liga 1, la 5 puncte în urma celor de la CFR Cluj. Echipa lui Dan Petrescu are astăzi un meci dificil, în deplasare, cu Farul antrenat de Gică Hagi. FCSB mai are de disputat 3 partide în acest an, toate foarte intense: cu Sepsi (19 decembrie), cu CFR Cluj (22 decembrie) și „eternul derby” cu Dinamo (29 decembrie).