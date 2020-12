Anca Serea, dorință neașteptată la final de 2020. A făcut anunțul în direct la TV

Deşi a devenit ultima oară mamă în urmă cu puţin peste un an, Anca Serea are o dorinţă neaşteptată la final de 2020. Soţia lui Adi Sînă a făcut anunţul, în direct, la TV.

În vara anului 2019, Anca Serea devenea mamă, pentru a şasea oară. Aceasta a născut-o atunci pe Leah-Maria, iar acum, la final de 2020, are o dorinţă neaşteptată. Soţia lui Adi Sînă visează la o familie şi mai mare. Vedeta a povestit, în emisiunea lui Cătălin Măruţă, că al şaptelea copil al cuplului va veni cât mai curând. Deşi poate fi considerată o adevărată eroină, aceasta îşi doreşte un nou membru al familiei.

“L-aş mai face şi pe-al şaptelea şi o să îl fac, cu siguranţă. Îmi doream să fiu educatoare când eram mică, de aici şi dragostea asta pentru copii. Toate vecinile mă rugau să am grijă de cei mici şi mă răsplăteau cu o bomboană sau ceva dulce.

De asemenea, Anca Serea a vorbit despre copilăria simplă, dar foarte frumoasă de care a avut parte.

“Am avut o copilărie foarte frumoasă. Am fost crescută de bunica mea o bună perioadă de timp, iar când am intrat la şcoală, am mers la Tecuci. A fost o copilărie simplă, dar frumoasă. Mâncăm fructe şi legume naturale, nespălate fără griji”, a mai povestit vedeta.