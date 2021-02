Două concurente de la Survivor, pe mâna medicilor. Care e starea lor de sănătate

Două concurente de la Survivor România au lipsit de la consiliul de nominalizare. Tinerele nu au fost prezente din cauza problemelor de sănătate. Ele au ajuns pe mâna medicilor.

Două concurente de la „Survivor România” au ajuns pe mână medicilor, iar consiliul de nominalizare s-a ținut în lipsa lor. Este vorba despre Alexandra Stan și Roxana Ghiță. Cele două concurente au avut probleme de sănătate, iar condițiile grele la care sunt supuși cu toții și-au spus cuvântul.

Foarte mulți dintre participanți sunt deja epuizați atât fizic, cât și psihic, iar unii dintre ei au început să cedeze si să clacheze. Mai mult, pe unii dintre ei, dorul de casă i-a cuprins și sunt cu nervii întinși la maximum.

Dan Pavel, prezentatorul emisiunii a anunțat că Roxana Ghiță și Alexandra Stan nu vor fi prezente la consiliul de nominalizare, după ce Roxana Nemeș, Majda și Alexandra Stan nu au intrat pe traseu.

Artista a declarat că se află la capătul puterilor, după ce starea sa de sănătate a început să se deterioreze în urma epuizării fizice.

„Eu nu mai fac față, Dan. Mult timp am zis chestia asta și oamenii nu mă cred. Am infecție la degete, mi-am scrântit mâna de nu știu câte ori, am probleme cu stomacul, merg de nu știu câte ori pe zi la toaletă. M-a plouat azi noapte și dacă nu ar fi colegii mei să mă susțină, cred că aș intra în depresie, jur. Nu e pentru mine competiția asta, vreau să merg acasă și sper oamenii să înțeleagă chestia asta și să nu mă voteze, adică sper să mă trimită acasă. Nu este un moment greu, este o stare pe care o am de o săptămână, două, persistă, efectiv simt că nu mai am putere, simt că până aici am putut să fac”, a mărturisit Alexandra Stan