Dorian Popa, tâlhărit în plină pandemie. Pagubă uriașă pentru artist

Dorian Popa a fost cât pe ce să pășească în starea de alertă fără portofel. Faimosul artist a fost păgubit în plină pandemie, menționând că i s-au furat toate actele.

Chiar dacă este unul dintre cei mai iubiți artiști de la noi, Dorian Popa nu este lipsit de necazuri. Celebrul artist s-a trezit fără portofel, fără a mai avea niciun act de identitate la mână.

În urmă cu puțin timp, Dorian Popa le-a transmis fanilor de pe contul de Instagram că i-a fost furat portofelul. Din fericire pentru artist, acesta nu a fost nevoit să stea mult timp fără acte, deoarece acestea au fost găsite pe un câmp. Descoperirea a fost făcută de un bărbat, în timp ce se afla pe câmp cu tractorul.

„Bă tată, știi clar că ți s-a înfăptuit o maradonna în momentul în care cineva te sună din Domnești, cu tractorul pe câmp spunând că ți-a luat portofelul în lamele tractorului. Și că ai întreg buletinul, certificatul de naștere și permisul de conducere! Și eu îl iubesc pe acest domn și abia aștept să ajung în Domnești să îi dau o mare cinste”, a transmis Dorian Popa la un InstaStory.

Are multe motive de a fi fericit

De asemenea, în același timp, artistul a ținut să îi transmită un mesaj și hoțului.

„Și, hoțule, să moară Jaxana, l-ai aruncat în boscheți. Știam eu că nu l-am pierdut, că nu pierd eu portofelul. Dar l-am găsit”, a mai precizat Dorian Popa.

Dar Dorian Popa are motive pentru a zâmbi, în ciuda micilor necazuri. Este sănătos, are o iubită superbă, o mamă pe care o iubește nespus, dar și o locuință și o mașină de lux. Reamintim că artistul a investit nu mai puțin de 300.000 de euro în locuința sa, care are trei etaje și o suprafață de 400 de metri pătrați, fiind inspirată din locuințele grecești. Casa mai are și o piscină ca-n filme, cu mini-cascade interioare.