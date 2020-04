Dorian Popa, accident casnic. Ce i s-a întâmplat juratului de la Next Star

Dorian Popa a întâmpinat câteva probleme în casă. Cunoscutul cântăreț s-a accidentat. Ce s-a întâmplat cu juratul de la Nex Star recent? Dorian a relatat exact micul incident care s-a petrecut în baie.

Dorian Popa, în vârstă de 31 de ani, se bucură de scurt timp de casa lui gata amenajată. Acesta poate spune că este în totalitate împlinit pe toate planurile, mai ales că trăiește și o frumoasă poveste de dragoste alături de Claudia Iosif. Artistul a reușit recent să se accidenteze în casă. Incidentul a fost relatat de Dorian, în cadrul unui vlog de pe canalul său de YouTube.

Solistul este apreciat de fani pentru naturalețea sa și pentru că are mereu grijă să țină legătura cu cei care îi urmăresc activitatea de atâția ani. Juratul de la Next Star a fost neatent și era aproape să-și strice dantura perfectă, după cum a susținut acesta. „Cam cât de prost să fii să te apleci după ceva și să te înfingi cu gura direct în chiveta, Johnule. Doamne Isuse, era să îmi sparg dinții! Cum a trosnit!”, a relatat Dorian Popa despre momentul în cauză.

”Aveam o listă în telefon și vedeam că se mărește. Și am zis, bă, nu le mai notez, că la un moment dat mă sperie. Undeva pe la 250.000 de euro m-am oprit din numărat, pentru că efectiv m-am speriat. Vă spun sincer, că eu nu credeam că o să trec de 200.000 de euro. Planul meu era undeva între 170 și 180.000 de euro, toată casa, cu tot cu piscină. Vă dați seama ce fabule aveam eu în cap. Am sărit bine de cifra de 300.000, dar este de prisos să mai discutăm asta acum. Am încercat să vă răspund oarecum, pentru că foarte mulți dintre voi întreabă chestia asta”

