Dorian Popa a făcut o casa, a sădit un pom dar nu poate face copii. Care este problema prietenului lui Selly

Există o vorbă românească potrivit căreia ești un om împlinit dacă ai sădit un pom și ai făcut un copil. Dorian Popa și-a construit ditamai vila, are piscină, are curte mare, are un bolid de lux și o iubită superbă, însă se pare că apariția unui copil se cam lasă așteptată.

Dorian Popa a făcut o casa, a sădit un pom, dar nu poate face copii

Nu este un secret faptul că Dorian Popa iubește nespus copiii și că și-ar dori ca la un moment dat să devină tată. Nu doar el dorește să devină părinte, ci și iubita lui, Claudia Iosif, care, pe termen lung, s-a gândit și la varianta adopției.

Dorian Popa pare că are, în sfârșit, tot ce și-ar putea dori. Prietenul vlogger-ului Selly și-a împlinit visul de a avea o casă superbă. Artistul a investit nu mai puțin de 300.000 de euro în locuința de vis, care are trei etaje și o suprafață de 400 de metri pătrați, inspirată fiind din locuințele grecești, la care se adaugă și o piscină cu mini-cascade interioare și un bolid de lux. Acum că, ”a sădit un pom”, toată lumea se întreabă pe când ”un pui de om”. Ba chiar și Dorian Popa și iubita lui își doresc un copil, dar se pare că artistul nu-și poate îndeplini pentru moment și acest vis din cauza unei probleme mai… delicate, pe care acesta a povestit-o cu ceva timp în urmă.

Care este problema prietenului lui Selly

„Eu, făcând sport, iau nişte suplimente nutritive, nişte chestii care cu siguranţă mă fac să nu fiu clar în acest moment apt să dau viaţă unui bebeluş. Şi dacă vreau să fac asta trebuie clar să urmez nişte paşi de curăţare, nu trebuie să te joci. Cred că m-aş căuta şi sub unghia mică de la picior”, a recunoscut Dorian Popa.

Iubita sa este mai mare decât el cu șase ani, dar asta nu a fost un impediment în relația lor, ba chiar l-a ajutat destul de mult să ajungă în punctul de a se visa părinte. Claudia Iosif are 36 de ani și își dorește cu ardoare un copil.

„Ne gândim la un copil, e normal într-un cuplu. Eu deja am 36 de ani, nu cred că am spus asta până acum. Eu am vorbit cu Dorian și de o eventuală înfiere a unui copil, pe lângă copilul nostru biologic, pentru că mi se pare un lucru foarte nobil, îmi doresc foarte mult chestia asta. După un copil biologic, va urma și chestia asta. Eu nu cred în căsătorie, nu îmi aduce nimic în plus. Petrecerea aia de nuntă a devenit un bal mascat, oamenii nu mai vin de plăcere, vin de necesitate”, a declarat Claudia Iosif.