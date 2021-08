Dorian Popa și-a pus sănătatea în pericol. Ce au descoperit medicii după ce s-au uitat în gâtul lui

Vești îngrijorătoare pentru fanii lui Dorian Popa. Cântărețul și-a pus sănătatea în pericol iar acum are anumite restricții din partea medicilor. Doctorii i-au examinat gâtul și au ajuns la o concluzie serioasă. Ce interdicștții a primit Dorian Popa de la specialiștii ORL.

Dorian Popa a trecut prin momente îngrijorătoare miercuri, 18 august, după ce a ajuns de urgență la spital. Din cauza unui bețișor de urechi, artistul și-a provocat o hemoragie in interiorul urechii care l-a trimis la prima instituție medicală din drum.

„Mi-am băgat un bețigaș din ală în ureche, eu nu mă curăț de obicei cu ele că știu că sunt de rău augur, dar m-am bălăcit în piscină și am zis să nu rămână apă acolo.

De la Dumnezeu a fost. Mi-am băgat în ureche și m-am lovit foarte tare, eram aproape să-mi sparg timpanul, norocul meu e că Dumnezeu m-a dus la doctor, am reușit să rezolv, e totul ok, am reușit să lovesc mânerul ciocănelului, a fost la câțiva milimentri de timpan, îi mulțumesc lui Dumnezeu”, a spus Dorian Popa la Antena Stars.