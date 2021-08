Schimbarea monumentală pregătită de Dorian Popa în propria casă. Ce are de gând să facă youtuber-ul

Dorian Popa este o vedetă autohtonă de la noi din țară, fiind unul dintre cei mai îndrăgiți artiști. El este vlogger, compozitor, dansator și cântăreț. Are vârsta de 33 de ani și a strâns o avere până în prezent și are o casă luxoasă amenajată după bunul plac. Iată schimbarea monumentală pregătită de Dorian Popa în propria casă și ce are de gând să facă youtuber-ul.

Planurile youtuber-ului Dorian Popa și schimbarea pregătită în propria casă

Dorian popa a devenit cunoscut după apariția sa în serialul Pariu cu viața, unde a apărut alături de colegii acestuia de la Lala Band. Notorietatea acestuia a crescut în momentul în care a devenit un influencer foarte cunoscut în mediul online.

Acesta are peste 2 milioane de urmăritori pe Youtube și pe Instagram. În urma contractelor de imagine pe care le are, acesta încasează sume consistente de bani.

Dorian Popa – schimbare majoră în propria casă

Artistul a cheltuit o avere pentru a-și construi casa visurilor sale. Aceasta este amplasată în Domnești, județul Ilfov și este un proiect imobiliar luxos. Pentru a o vedea în acest stadiu, artistul a cheltuit foarte mulți bani.

Deși nu a trecut mult timp de când a ridicat-o, Dorian Popa are deja o schimbare monumentală pe care o pregătește în propria casă. Youtuber-ul are de gând să scoată toată piatra albă pe care o are în curte și să toarne beton. Peste acesta el va pune altă piatră albă pe care o va cumpăra special pentru asta. El este nemulțumit de faptul că piatra albă de Grecia pe care a pus-o pe folie anti buruieni aplicată pe pământ a absorbit umezeală și s-a murdărit, înverzindu-se și înmaronindu-se.

Dorian Popa vrea să ridice Hatz Residence

Dorian Popa vrea să ridice Hatz Residence. Este vorba despre un complex rezidențial pe care artistul vrea să îl construiască chiar lângă casa lui.

Tânăra vedetă se pare că nu a fost afectată de pandemia de coronavirus. El s-a reprofilat și a câștigat bani frumoși din Youtube și Instagram.