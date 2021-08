Dorian Popa, probleme grave din cauza unei neatenții: ‘Ne-am chinuit să oprim hemoragia’

Artistul Dorian Popa a făcut declarații după ce a ajuns de urgență la spital. Acesta a folosit un bețișor de ureche care l-ar fi putut lăsa fără auz. Cântărețul a suferit o hemoragie care a fost oprită cu greu.

Dorian Popa a mărturisit cum anume s-a întâmplat și se pare că atunci când a introdus bețișorul, el a atins mânerul ciocănelului, pornindu-se imediat o hemoragie, motiv pentru care a ajuns la camera de gardă ORL, unde medicii au încercat să îi oprească sângerarea.

El a mărturisit că în prezent se simte mult mai bine, însă crede că nimeni nu ar mai trebui să folosească bețișoarele de urechi întrucât sunt extrem de periculoase.

”Mi-am băgat un bețigaș din ală în ureche, eu nu mă curăț de obicei cu ele că știu că sunt de rău augur, dar m-am bălăcit în piscină și am zis să nu rămână apă acolo.

De la Dumnezeu a fost. Mi-am băgat în ureche și m-am lovit foarte tare, eram aproape să-mi sparg timpanul, norocul meu e că Dumnezeu m-a dus la doctor, am reușit să rezolv, e totul ok, am reușit să lovesc mânerul ciocănelului, a fost la câțiva milimentri de timpan, îi mulțumesc lui Dumnezeu”, a spus Dorian Popa la Antena Stars.