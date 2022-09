Dorian Popa intră într-o nouă afacere. În ce a investit 70.000 de euro, e ceva unic în România: „O surpriză” EXCLUSIV

Dorian Popa a creat cozi imenese după ce a împărțit shaorma gratis într-un sector din capitală. Artistul va repeta această experiență și în cursul zilei de vineri. Mai mult, acesta se pregătește să-și deschidă și propria sa shaormerie, la Domnești, iar investiția îl duce la 70.000 de euro, potrivit mărturisirilor făcute de artist în exclusivitate pentru Impact.ro.

Dorian Popa se numără printre artiștii cu cele mai mari câștiguri din ultimii ani, care rezultă, în special, din activitatea sa din online. Artistul a rămas însă în top și odată cu reluarea spectacolelor, având solicitări să cânte în toată țara, precum și peste hotare.

Deși are o carieră artistică de invidiat, Dorian Popa a investit în imobiliare și are planuri mari în acest domeniu. La acest început de an, el a cumpărat, tot la Domnești, acolo unde locuiește, încă 1.400 de metri pătrați, pentru a mai ridica încă patru case, pe lângă cele șase pe care încă nu le-a scos la vânzare, dar care sunt aproape gata.

„Casele în curând vor fi scoase la vânzare. Câțiva dintre clienții mei deja au pus însă mâna pe unele dintre ele. În curând, de îndată ce voi termina cu tot ce înseamnă hârțogăraie, pentru că sunt genul de investitor care nu vrea să facă acest pas până ce nu e totul pus la punct, sută la sută. Vreau ca toate actele să fie puse în ordine, în dosărele, pe bibliorafturi, iar atunci când clientul vine, să le deschidă precum cea mai ordonată carte din lume. N-aș putea face față, am oameni care se ocupă de hârtii, pentru că e o întreagă tevatură și trebuie să știi foarte bine mersul lucrurior, ca să nu le amesteci”, ne-a spus acesta.

Dorian Popa intră într-o nouă afacere

Mai mult, artistul se va lansa într-o nouă afacere. Mai precis, acesta își va deschide și o shaormerie, tot la Domnești, iar vineri va lansa prima shaormă aurie, din România. Investiția s-a ridicat, potrivit mărturisirilor făcute de artist, la 70.000 de euro.

„Eu o să deschid shaormeria mea, în Domnești. A fost 70.000 de euro cu totul, shaormeria va veni cu carne, cartofi, sosuri, condimente la pachet în acești bani. Eu voi angaja oameni care o prepară. Momentan sunt imaginea unei alte shaormerii. O să lansez vineri shaorma Hâtz, prima shaormă aurie din România, va fi o surpriză. Voi împărți de data aceasta shaorma gratis în Rahova, la Pucheni. Încerc să fac cât mai multe”, ne-a mai spus acesta.

Ajuns pe antibiotic

Dorian Popa se află în prezent pe tratament după ce aproape că a rămas fără voce. Artistul ia chiar și antibiotic, întrucât are un program încărcat în evenimente și-și dorește să-și revină cât mai repede.

Citește și: Afacerea cu care Dorian Popa vrea să dea lovitura. În ce își investește banii câștigați